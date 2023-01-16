Shakira ve Pique savaşındaki son gönderme bomba! Balkona cadı yerleştirdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ve Barcelona'nın efsane futbolcusu Pique'nin biten evliliğinden sonra başlayan sert atışma hız kesmeden devam ediyor. Shakira, Pique'nin annesinin evine bakan balkonuna büyük bir cadı figürü yerleştirdi. Shakira, Pique'ye yazdığı göndermeli şarkıda eski kayınvalidesi için sert sözler kullanmıştı.

12 yıl birlikte olduğu Gerard Pique'den kendisini aldatması sonrası ayrılan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, rekor kıran şarkısıyla başlattığı atışmayla gündeme oturdu.

"22'LİK KIZA DEĞERİM"

Shakira, yeni şarkısı 'Music Sessions #53' ile büyük ses getirdi. Pique'ye gönderme yaptığı şarkısının sözlerinde, "Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin. Beni kaynanamla komşu olarak, kapımda basın yığınıyla ve hükümetle borç içinde bıraktın / Beni incittiğini sandın ama beni daha güçlü biri yaptın" ifadelerini kullanmıştı.

TWINGO İLE CEVAP VERDİ

Gerard Pique de göndermelerle dolu şarkıya ilginç bir videoyla yanıt vermişti. Efsane futbolcu şarkıda geçen Renaul Twingo marka aracıyla video paylaşmıştı. Pique ardından Casio marketle bir organizasyona katılıp, "Bu saat ömürlüktür" demişti.

BALKONA CADI KOYDU

Yaşananların ardından Shakira'dan yeni bir hamle geldi. Shakira, Pique'nin annesinin evine bakan balkonuna büyük bir cadı figürü yerleştirdi. Gelişmeleri takip eden İspanyol gazeteci Marc Leirado Milan, Shakira'nın evinde sürekli Pique'ye yönelik yazılan göndermeli şarkının çalındığını açıkladı.