- Servet Yardımcı: "Türk futboluna UEFA ve FIFA'da destek vermeyi bütün gayretimle sürdüreceğim"

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı:

"Türk hakemlik sistemi çağdaş, sağlıklı, şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşur"

ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, "Türk futboluna UEFA ve FIFA'da destek vermeyi bütün gayretimle sürdüreceğim" dedi.

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Ankara'da düzenlenen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Konuşmasına UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı 4 galibiyet alan A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak başlayan TFF Başkanvekili Yardımcı, "UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı 4 galibiyetle yüzümüzü güldüren, bizleri gelecek için umutlandıran A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum, şimdiden Almanya'da oynanacak EURO 2024 için başarılarımı sunuyorum. Bu sezon, bulundukları liglerde başarı gösterip şampiyon olan ve üst lige çıkan bütün kulüplerimizi tebrik ediyorum. Bu vesileyle; sezona ismini verdiğimiz, merhum milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ı bir kez daha rahmetle anıyor, kederli ailesi, Konyaspor kulübümüz ve futbol camiamıza tekrar başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

"UEFA ve FIFA ile olan ilişkilerimizi geliştirerek çok önemli organizasyonları ülkemize getirmeyi başardık"

Cumhuriyetin 100. yılında Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılmasının gururunu yaşadıklarını belirten Yardımcı, şu cümlelere yer verdi:

"Öncelikle, 4 Nisan'dan bu yana, 74 gün boyunca TFF başkanı olarak görev yaptığım bu zor süreçte, başta yönetim kurulu arkadaşlarım olmak üzere, bana destek veren herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde, UEFA'daki görevlerime, eskiden olduğu gibi en iyi şekilde devam edeceğim. Türk futboluna UEFA ve FIFA'da destek vermeyi bütün gayretimle sürdüreceğim. Son yıllarda, UEFA ve FIFA ile olan ilişkilerimizi geliştirerek çok önemli organizasyonları ülkemize getirmeyi başardık. 2019 yılında İstanbul'da yapılan UEFA Süper Kupası'nın ardından 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul'a alınmasının gururunu yaşıyoruz. Yıllardır Monaco'da yapılan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimleri ilk defa geçen yıl Ağustos ayında İstanbul'da yapıldı. Başarıyla gerçekleşen bu organizasyondan sonra bu yıl da İstanbul, kura çekimlerine ev sahipliği yapacak. Avrupa'da en önemli 96 kulübün bütün başkan, yönetici ve teknik direktörleri ile ödül alacak dünya yıldızları da aramızda olacak. Bunun yanında, Avrupa'da sorunları olan ve destek bekleyen tüm kulüplerimizin, hem UEFA'da hem FIFA'da yanlarında olup, bu problemlerini çözmek için bizzat gayret sarf ettim."

"TFF sağlıklı bir organizasyon yapmakla yükümlüdür"

Futbolun temel unsurunun kulüplerin olduğunu belirten Yardımcı, "Türkiye Futbol Federasyonu sağlıklı bir organizasyon yapmakla yükümlüdür. TFF yönetimlerinin elbette hataları olmuştur. Fakat önemli olan TFF ile kulüplerimizin sağlıklı ve samimi ortam oluşturarak, Türk futbolunun sorunlarını beraberce çözüme kavuşturmasıdır. Devamlı kullandığımız kelimeleri bir hatırlayalım; Futbolun marka değeri, yayın ihalesi, topun oyunda kalma süresi, hakemi aldatmaya yönelik hareket, maçın sonucuna etki eden hata, yanlış transfer, güvenilmeyen kurullar, ligi manipüle etmek, rakibe yönelik çirkin ve küfürlü tezahürat. Bütün bunun gibi zihnimizde yer edinen kelimelerin futbolumuzdan mümkün olduğunca ve hızlıca uzaklaşmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Türk hakemlik sistemi çağdaş, sağlıklı, şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşur"

Türk hakemlik sisteminin güvenli bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Servet Yardımcı, "Türk hakemlik sistemi için başlatmış olduğumuz çalışmaların David Elleray'nin bu ay içerisinde sunacağı detaylı raporla ilk aşaması tamamlanacak olup bu rapor ışığında, Elleray'nin görüşleri de alınarak hızlıca adımlar atılması en büyük temennimdir. Umarım Türk hakemlik sistemi tıpkı Avrupa'nın önemli futbol ülkelerinde olduğu gibi çağdaş, sağlıklı, şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşur" ifadelerini kullandı.

Yardımcı, pandeminin dünya futboluna olan etkisine de değinerek, "Pandemi dünyada olduğu gibi bizleri de çok derinden etkilemiştir tabii ki. UEFA, Finansal Fair Play kriterlerini gevşetmiş olsa bile, bizim gerek UEFA, gerek uluslararası finansal kuruluşlarla bir araya gelerek tüm kulüplerimiz için ortak bir çözüm platformu oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.