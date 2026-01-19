Haberler

Sergen Yalçın tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler

Sergen Yalçın tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler
Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına evinde Kayserispor karşısında başlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki maç saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
  • Beşiktaş'ın ilk 11'inde Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal ve Abraham yer alıyor.
  • Kayserispor'un ilk 11'inde Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Benes, Furkan, Mane, Mendes, Cardoso ve Onugkha yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Benes, Furkan, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.

