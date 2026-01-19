Sergen Yalçın tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Benes, Furkan, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.