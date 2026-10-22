Sergen Yalçın, A Milli Takım teknik direktörü olarak halkın hocası olacağını söyledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisini 'halkın teknik direktörü' olarak tanımlayarak, "Artık halkımızın milli takımın peşinde tekrar koşmasını sağlayacağımızı düşünüyorum. Burada çok ciddi bir birlik, beraberliğe ihtiyaç var" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Teknik Direktör Sergen Yalçın, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda basın mensubunun katılım sağladığı imza töreninin ardından tecrübeli teknik adam, soruları yanıtladı.

Milli takımda çok tahribat olduğunu düşünmediğini dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Futbol her zaman iyi de gidebilir, kötü de gidebilir. Değişkenliği çok fazla olan bir oyun futbol. Ama bundan sonraki süreçte tabii özellikle milli takım duygusu, heyecanı, birlikte hareket gibi konuları çok ön plana alacağız. Ben sonuçta artık halkın teknik direktörüyüm, herkesin teknik direktörüyüm. Burada çok ciddi bir birlik, beraberliğe ihtiyaç var. Herkese ihtiyacımız var bu yolda yürürken. Oyuncularımızla beraber ben o duygunun, o heyecanın, o arzunun geri döneceğini, artık halkımızın milli takımın peşinde tekrar koşmasını sağlayacağımızı düşünüyorum. Tabii bunlar çok çabuk olacak şeyler değil. Önümüzde de ciddi bir süre var. Hedeflerimiz; Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası var. Zaten başkanımızla kontrat yaparken bunları ön plana aldık. Süre ancak oraya yetiyor çünkü kontrat süresi. O duyguyu heyecanı geri getireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Milli takım kapısı herkese açık"

Sergen Yalçın, A Milli Takımın teknik direktörünün Türk olmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Çünkü oyuncularımız da Türk. O duyguyu, o heyecanı oyuncularla çok kolay paylaşabileceğimi düşünüyorum. En önemli tarafı bu bence. Milli takım kapısı herkese açık. Her şeyimiz açık olacak, şeffaf olacağız. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Oyuncularla ilgili, bizimle ilgili, plan programla ilgili. Sonraki toplantılarda daha net konuşabiliriz aslında. Beraber yaptığımız toplantılarda belki bugünün konusu değil ama çok açık olacağız. Çok şeffaf olacağız, herkese açık olacağız. Kapımız herkese açık olacak. Tüm oyunculara açık. O yüzden herkes rahat olabilir" cümlelerine yer verdi.

"Kariyerimdeki en önemli görevi üstleniyorum"

Milli takımın, kulüp takımlarından çok farklı bir yer olduğunu vurgulayan A Milli Takım Teknik Direktörü Yalçın, "O yüzden daha önce de söyledim, kemik oyuncularımız, performans oyuncularımız ve genç oyuncularımız var. Buradan en adaletli ve en doğru şekilde bir kadro kuracağız. Tabii bazı tercihler yapacağız. Bu tercihler doğal olarak tartışılabilir. Bunun sana göresi var, bana göresi var ama herkesin bilmesi gereken en önemli konu şu; en adaletli, en doğru şekilde kurup en kısa yoldan başarıya nasıl gideriz onun planlarını yapacağız. Çünkü ülkemizin başarılı olmaya, milli takımın peşinden koşmaya, halkımızın sevinmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Avrupa şampiyonası var, Dünya Kupası var. Hedefler burası. Buralara katılarak ve iyi oyunlarla, başarılarla bütün halkı milli takımın arkasında birlik ve beraberlik içerisinde toplamaya çalışacağız. Bu zaten olması gereken bir durum milli takımda. Çünkü ay-yıldız her şeyin üzerinde. Burada kulüpçülük olmaz. Her gelen oyuncu formasını bırakır. Oraya sadece ay-yıldızlı formayla gelir. Çünkü biz de öyle geldik zamanında. Bundan sonra gelecek arkadaşlar da bu şekilde gelecek. Birlik, beraberlik, duygu, heyecan.. Ben de heyecanlıyım bugün biraz. Çünkü şu an kariyerimdeki en önemli görevi üstleniyorum. Kolay değil. Halkın önünde olmak, halkın hocası olmak, herkesin hocası olmak kolay bir şey değil. Bunu zaman içerisinde hep beraber, birlikte yapacaksak birlikte yapacağız. Kendi başımıza yapmayacağız hiçbir şeyi. Hep beraber yapacağız. Siz bize yardımcı olacaksınız. Halk bizim arkamızda olacak. Biz de onlara, onların istediği başarıları vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Bazı oyuncularla fikir alışverişinde bulundum"

53 yaşındaki teknik adam, bazı milli oyuncularla fikir alışverişinde de bulunduğunu da dile getirerek, "Bunlar olması gereken şeyler. Şu anda ligde pozisyonumuz çok iyi değil. Orası için önemli ama önümüzde oynanacak iki maç var. Bu oynanacak iki maçtaki alacağımız sonuçlarla play-off oynayabiliriz bir galibiyetle. Henüz o konularla ilgili planları bugünden sonra yapmaya başlayacağız. O planlara çok girmedik. Bugün oyuncularla ilgili veya formatlarla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün başka bir gün. Bugün başka bir heyecan yaşıyoruz, imza töreni. Daha sonra yapacağımız toplantılarda plan programla ilgili, oyuncularla ilgili birçok şeyi tabii ki konuşabiliriz. Ama bugün imza günü olduğu için biraz daha sakin kalırsak daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

"Berke Özer milli takıma gelmek için can atıyor"

Yaşadığı problemden dolayı son dönemde milli takımda yer almayan Berke Özer ile ilgili görüşlerini de aktaran başarılı teknik direktör, şöyle devam etti:

"Berke'yle ilgili bir sorun var. Oyuncular zaman zaman hata yapabilirler. Bizden önce de yaşanan bir sorun olmuş. Oyuncuyla konuştuk. Milli takıma gelmek için can atıyor kendisi. Bu problemler çözülmeyecek problemler değil. Bunların hepsini çok kolay bir şekilde çözebiliriz. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Genç arkadaşlarımız bunlar. Onları tekrar buraya kazandırmak da bizim görevimiz."

"Başarılı olmak zorundayız"

Dört senelik bir kontrata imza attığına değinen Yalçın, "Yaptığımız işin sonucu zaten biliyorsunuz ki başarıdır. Başarılı olmak zorundayız. Aslında bizim için en önemli değer bu. İşin ne kadar süreceği, dört senelik bir kontrat yaptık. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedefleri burası tabii ama dediğim gibi işin özü her zaman başarıdır. Başarılı olursak herkesi memnun ederiz. Sizi, halkımızı memnun ederiz. Tek dileğimiz çalışmak ve başarılı olmak. Bütün plan programımızı bunun üzerine yapıyoruz. Yoksa burası Türk milli takımı. Bizim için kontrat da önemli değil, süre de önemli değil, hiçbir şey önemli değil. Onlar biraz kağıt üzerinde olan şeyler. Burada çok değerli bir yerdeyiz. Burada kalmak için de sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz, şüpheniz olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

"Eleştiriye alışığız, antrenmanlıyız"

Sergen Yalçın, eleştirilerle nasıl başa çıkacağına yönelik gelen bir soruyu ise şöyle cevaplandırdı:

"Eleştiri olmadan hiçbir iş yürümez. Eleştiri işine çok antrenmanlıyız. Yaptığımız işin tabii ki eleştiri boyutu olacak. Sonuçta insanlar yaptığınız işi beğenmeyebilir, yargılayabilirler. Bunlar bizim yaptığımız işte çok doğal şeyler. Ama biz kendi doğrumuzu, doğru bildiğimizi yapacağız. Sonucunda ne olur, bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Çok peşin fikirli olmamak lazım. Erken konuşmamak lazım. Biraz beklemek lazım. Ne olacak, nasıl yürüyecek, planlarımız nasıl gidecek, ne planlar yapacağız, hedeflerimiz ne olacak? Bunların hepsini zamanla göreceğiz. Çok ötele atmamak lazım. Eleştiriye alışığız, antrenmanlıyız. Çok fazla sorun olmaz bundan."

"Milli takımı olmak istediği yere getireceğimizi düşünüyorum"

Futbolcularla birlikte milli takımı hak ettiği yere taşıyacaklarına inandığını da aktaran Yalçın, "Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük işine girmedim. Bir süre sonra teknik direktörlüğe başladım. Tabii bu süre zarfında Anadolu kulüplerinde çalıştım. Özellikle küme düşme hattında olan takımlarda çalıştım. Bu insana çok ciddi bir tecrübe kazandırıyor. Çünkü gerçekten o bölümlerde çalışmak çok zor. Antrenörlükle ilgili oralarda çok tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Sonra büyük takımlara dönme başladı. Orada şampiyon olduk, kupalar kazandık. O da çok ciddi bir tecrübe gerektiriyor. Dört büyük takımda oynamış olmam çok önemli. Bütün kulüplerin yaşayışını, ilerleyişini biliyoruz. Bunlar teknik direktörlükte çok önemli. Tabii en önemlisi, ne olursa olsun ne yaparsanız yapın sonuç önemli. Bizim yaptığımız iş sonuç odaklı bir iş. En önemlisi bu. Sonuçlar iyi olursa, başarılı olursak herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. O yüzden bir sürü etken var bir hedefe giderken. Bunun içinde eleştiri de olacak. Bazı tercihler yapacağız. Belki beğenilmeyecek, belki oyunlar beğenilmeyecek, belki sonuçlar beğenilecek. Dolayısıyla böyle bir iş. Ben buna fazlasıyla hazırım. Bu işi çok iyi bir şekilde yapabileceğimi düşünüyorum. Çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Doğru tercihler yapacağız, hedefe doğru gideceğiz. Planımızı, programımızı doğru yapacağız. Sonucunda milli takımı olmak istediği yere oyuncularla beraber getireceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı