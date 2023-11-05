Serbest Güreş 1. Lig Müsabakaları Konya'da Yapıldı
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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Serbest Güreş 1. Lig müsabakaları Konya'da gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü şampiyon olurken, Ordu Gölköy Spor Kulübü ikincilik elde etti. Ligde üçüncülüğü ise İstanbul Bahçelievler Spor Kulübü kazandı. Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü ve Ordu Gölköy Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi. Bursa İznik Spor Kulübü ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise küme düştü.
Serbest Güreş 1. Lig müsabakaları Konya'da yapıldı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü şampiyon oldu.
Ligde Ordu Gölköy Spor Kulübü ikinciliği, İstanbul Bahçelievler Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.
Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü ve Ordu Gölköy Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi.
Son iki sırada yer alan Bursa İznik Spor Kulübü ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise küme düştü.