Şenol Güneş bu sözleri duymasın! Çebi'nin teknik direktör yorumu taraftarları çileden çıkardı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı televizyon programında Valerien Ismael'in ayrılığıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Çebi, Ismael'i basın yıprattığını ve sabredilseydi hikayenin çok daha farklı olabileceğini dile getirdi. Bu sözlerin Şenol Güneş'e gönderme olduğunu ifade eden taraftarlar sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a konuk oldu. Başkan Çebi'nin eski teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"FARKLI OLABİLİRDİ"

Valerien Ismael'i basın yıprattığını ve sabredilmesi halinde başka bir durum yaşanacağını söyleyen Çebi, taraftarları kızdırdı.

"MEDYAYI ANLAYAMADIM"

Medya tarafından Ismael'in yıprandığını belirten Çebi, "Medyanın ilk günden beri neden Valerien Ismael'e bu kadar hırçın davrandığını anlayamadım. Valerien Ismael medyada aşırı derecede yargılandı. Hakkında sürekli olumsuz yorumlar yapıldı. Hatayspor maçı sonrasında Valerien Ismael, 'Beşiktaş'a zarar vermek istemiyorum' dedi bize. Valerien Ismael'e sabredilseydi daha farklı şeyler olabilirdi" şeklinde konuştu.

"KİMSEYİ BEN GÖNDERMEDİM"

Çalıştığı hocaların kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Çebi, "Bütün hocalara ve çalışan herkese desteğim. Abdullah Avcı'ya da sonuna kadar destek oldum. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'ye de. Valerien Ismael de benim hocamdı ve yanında, destek olmam gerekiyordu. Hiçbir hocayı ben göndermedim, hepsi kendi isteğiyle gitti" ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Beşiktaşlı taraftarlar, Başkan Çebi'nin bu sözlerle Güneş'i hedef aldığı şeklinde yorumlar yazdı. Öte yandan imza töreninde Başkan Çebi ve Şenol Güneş arasında soğuk rüzgarlar esmişti.

Sosyal medyadaki bazı taraftar yorumları: