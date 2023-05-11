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Dünya, Hakan Çalhanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi maçta yaptıklarını konuşuyor

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter, deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etti. Dünyanın sonucunu merakla beklediği İtalyan derbisinde Hakan Çalhanoğlu fırtınası esti. Milli futbolcu, Edin Dzeko'nun attığı ilk golün asistini yaparken 16. dakikada ise bir şutu direkten döndü.

Milan ile Inter, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Inter, 2-0 kazanırken, Hakan Çalhanoğlu'nun etkili oyunu göz kamaştırdı.

INTER 11 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın henüz başında rakibine şoku yaşatan Inter, 8. dakikada Dzeko ve 11. dakikada Mkhitaryan ile 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmazken Inter, Şampiyonlar Ligi'nde final kapısını araladı.

HAKAN'DAN FANTASTİK PERFORMANS

Mücadelede Hakan Çalhanoğlu, 8. dakikada Dzeko'nun attığı golde korneri kullanarak asisti yapan isim oldu. Milli futbolcunun, 16. dakikadaki enfes şutu ise direkte patladı. Hakan bu performansıyla tam not alırken, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun asisti:

Sen ne yaptın Hakan! Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın izlediği derbiye damga vurduGörüntü: EXXEN

Sen ne yaptın Hakan! Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın izlediği derbiye damga vurduGörüntü: EXXEN

Sen ne yaptın Hakan! Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın izlediği derbiye damga vurduGörüntü: EXXEN

Sen ne yaptın Hakan! Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın izlediği derbiye damga vurduGörüntü: EXXEN

Sen ne yaptın Hakan! Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın izlediği derbiye damga vurduGörüntü: EXXEN

Sen ne yaptın Hakan! Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın izlediği derbiye damga vurduGörüntü: EXXEN

Hakan Çalhanoğlu'nun direkten dönen şutu:

Sen ne yaptın Hakan! Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın izlediği derbiye damga vurduGörüntü: EXXEN

Sen ne yaptın Hakan! Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın izlediği derbiye damga vurduGörüntü: EXXEN

Sen ne yaptın Hakan! Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın izlediği derbiye damga vurduGörüntü: EXXEN

Sen ne yaptın Hakan! Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın izlediği derbiye damga vurduGörüntü: EXXEN

Sen ne yaptın Hakan! Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın izlediği derbiye damga vurduGörüntü: EXXEN

Sen ne yaptın Hakan! Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın izlediği derbiye damga vurduGörüntü: EXXEN

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Hakan Çalhanoğlu Inter Milan Spor Haberler

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