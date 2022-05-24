Semih Karadeniz ve Diogo Özçakmak, 1 yıl daha Kocaelispor'da - Haberler

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Semih Karadeniz ve Diogo Özçakmak, 1 yıl daha Kocaelispor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Semih Karadeniz ve Diogo Özçakmak, 1 yıl daha Kocaelispor'da

TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'da Semih Karadeniz ve Diogo Özçakmak'ın 1 yıllık opsiyonları kullanıldı.

TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'da Semih Karadeniz ve Diogo Özçakmak'ın 1 yıllık opsiyonları kullanıldı.

Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da kadro planlaması başladı. Sağ bek Semih Karadeniz ve stoper Diogo Aleksis Özçakmak'ın 31 Mayıs'ta bitecek olan opsiyonları kullanıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından her iki oyuncuyla da Mayıs 2023'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karadeniz, Mayıs, Spor, Haberler

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