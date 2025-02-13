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Semih Güler, maçın yarıda kalmasına sebep olan penaltıyla ilgili sessizliğini bozdu

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Adana Demirspor'dan Gaziantep FK'ya transfer olan Semih Güler, Galatasaray maçında Dries Mertens ile girdiği ikili mücadele sonrası penaltı kararı verilen ve Adana temsilcisinin sahadan çekilmesine neden olan pozisyonla ilgili sessizliği bozdu. Semih, "Görüntüler, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları belli, o yüzden yorum yapmaya gerek yok. Ben o defteri kapattım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve konuk takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor karşılaşmasının yankıları sürüyor. Transferin son gününde Adana Demirspor'dan Gaziantep FK'ya transfer olan ve olaylı karşılaşmada takımın kaptanı olan Semih Güler, Dries Mertens ile girdiği ikili mücadele sonrasında penaltıyla sonuçlanan tartışmalı pozisyonla ilgili konuştu.

"HER ŞEY ORTADA, YORUM YAPMAYA GEREK YOK"

Semih Güler, Türk futbolun son günlerine damga vuran penaltı pozisyonuyla ilgili "Benim açımdan değinecek fazla bir şey yok. Görüntüler, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları belli, o yüzden yorum yapmaya gerek yok. Ben o defteri kapattım. Artık Gaziantep Futbol Kulübü'ne her şeyimi vermek için buradayım. İnşallah güzel olur" ifadelerini kullandı.

Semih Güler, maçın yarıda kalmasına sebep olan penaltıyla ilgili sessizliğini bozdu

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk takım sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı. Söz konusu pozisyon için hakemler arasında yaşanan diyalog şu şekilde;

VAR: Bunun başka bir açısı var mı? Harika bu lütfen. Penaltı, tamam. APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt var mı? Oğuzhan kontrol tamamlandı, penaltı doğru.

Oğuzhan Çakır: Tamam, penaltı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Konuk takım, bu penaltıya yoğun bir şekilde itiraz etse de karar değişmedi. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi, sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu.

Semih Güler, maçın yarıda kalmasına sebep olan penaltıyla ilgili sessizliğini bozdu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Bu kendini yere atan elemanın vicdanı rahat mı ? Niye kimse o yalancıya laf etmiyor ?

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