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Selendi'de Kadınlar Günü Etkinliği: 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası

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Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvası düzenledi. Bayan personeller ve sporcu velileri bir araya geldi.

Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bayan personelleri ve sporcu velileri arasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Evinin Sultanları" voleybol turnuvası düzenledi.

Selendi Kapalı Spor Salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Evinin Sultanları" voleybol turnuvasında bir araya gelen bayan personellere ve sporcu velilerine İlçe Spor Müdürü Sait Bozer tarafından karanfil verildi. Bayan personel ve sporcu velilerinin karşılaşmasında kadınlar evdeki hünerlerini spor salonunda da gösterdi. İlçe Müdürü Sait Bozer, "Türk kadını her alanda, her işte başarılı. Sporda da başarılılar." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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