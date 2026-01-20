Selçuk İnan: 'Yeni oyuncuları getirmek zaten kolay değildi'

Samsunspor maçının hazırlıklarına başlayan Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, transfer soruları üzerine "Zor dönemden geçiyoruz. Bu sene transfer yapmamız zor görünüyor. Harcama limitlerini ayarlamak da kolay değildi. Yollarımızı ayırdığımız oyuncuların da ücretleri var. Bu şekilde bir takım kurmak, yeni oyuncuları buraya getirmek zaten kolay değildi" dedi.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Körfez ekibinde Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Trabzonspor maçından sonra, saha kenarındaki tutumundan dolayı hakkında rakip camiada ve televizyonlarda yapılan ağır eleştirileri 'ucuz' olarak nitelendiren İnan, Samsunspor maçının zorluğuna değindi ve transferde olmayan gelişmelerden oyuncuların sakatlık durumlarına kadar tüm soruları yanıtladı. Hakemlerin maçlarda sadece adil olmasını istediklerinin altını da çizen Selçuk İnan, şehir olarak ses yükseltmeleri gerektiğini belirtti.

"Bunu dile getirmek bile çok ucuz, umursamıyorum"

Trabzonspor maçının ardından kendisi hakkında yapılan olumsuz değerlendirmelerle ilgili Selçuk İnan, "Sürekli kendimi anlatmayı çok sevmiyorum. Kimin ne söylediğiyle de çok ilgilenmiyorum. Herkesin söylediği kendini bağlar. Ama emin olduğum bir şey var; bir kulüpte çalışıyorum ve bir camiayı temsil ediyorum. Ne derseniz deyin hiçbir zaman rakip takım; oyuncularına, taraftarına, hocasına, yöneticilerine ya da başkanına saygısızlık yapmadım. Bence bundan da daha önemli bir şey yok. Onun dışında geçmişte oynadığım takımlar, onlara karşı gösterdiğim iyi ya da kötü performansların konuşulması ülkemizde maalesef çok prim yapıyor. Benimle ilgili ancak bu söylemleri söyleyebilirler. Neden seviniyor, neden takımına sahip çıkıyor ya da neden takımının haklarını savunuyor! Esasında sadece bunu dile getirmek bile çok ucuz. O yüzden insanların söyledikleriyle çok ilgilenmiyorum. İşimi doğru ve düzgün şekilde yapmaya çalışıyorum. Belli ki bazı kesimler tarafından bu tür şeyler çok takdir edilmiyor. Sahanın kenarında sadece oyuncularımın hakkını arıyorum, onlara destek olmaya çalışıyorum, onunla maçı yaşıyorum. Rakip takım taraftarına, hocasına ve oyuncularına bugüne kadar yapmadım, bundan sonra da asla ve asla yapmayacağım. Çalıştığım takımın haklarını tabii ki de sonuna kadar savunacağım. Bundan sonra da böyle olacak. Trabzonspor'da 3 yıl çalıştım. Bütün maçlara çıktım. Tek gün şikayet etmedim. Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil ettim. Kupalar kazandım. 100'den fazla maça çıktım. Dolayısıyla oranın hakkını da fazlasıyla verdim. Şu an Kocaelispor'un teknik direktörüyüm. Bu camia bana sahip çıkıyor, bize sahip çıkıyor. Bütün benliğimle burayı temsil etmeye çalışıyorum. Galatasaray maçından sonra da bu tür şeyler yazıldı, çizildi. Açıkçası bu tür kötü niyetli insanların söylemleri çok da umurumda değil" dedi.

"Aleyhte çok fazla karar oldu, lehte istemiyoruz, hak olsun"

İkinci yarıdaki ilk 7 maçın, ilk yarıdaki performansla kıyaslanması noktasında zorlu fikstürde daha erken sonuç alınabilmesi noktasında umut olup olmadığına değinen İnan, "Tabii ki umudum var. Bazı zamanlar maç şansına da ihtiyacınız oluyor. Ki bizim bence fazlasıyla var. Hakem kararlarına çok değinmek, onlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Buraya imza attığım günden beri lehte bir şey olmadı henüz. Zaten öyle bir şey olsun istemiyoruz. Hak olsun. Ama aleyhte çok fazla karar oldu ve puan kayıplarına neden oldu. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Oyuncularımızın mücadelesinden, saha içindeki oyunundan, sadece sahada futbol oynamayı düşünen takım profili çizmesinden mutluyum. Biz işimize bakacağız. Çalışmalara, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. İlk 7 haftada yaşadığımız şanssızlığı inşallah yaşamayız. Bunu Samsunspor maçıyla inşallah kırarız" diye konuştu.

"Samsunspor güçlü bir takım. Ona göre hazırlanacağız"

Eksik oyuncular ve kendisinin de cezalı duruma düştüğü için saha kenarında olamayacağı Samsunspor maçı değerlendirmesinde Selçuk İnan, "Eksiklerimiz var. Rakip takımın da eksik oyuncuları vardı. Özellikle son haftada. En nihayetinde Samsunspor güçlü bir takım. Önemli oyuncuları olmasa bile geniş bir kadrosu var. Bugüne kadar önemli performans gösterdiler. Son dönemlerde sonuç olarak belki biraz düşüşte olabilirler ama kendi evlerinde güçlü bir takım. Ona göre hazırlanacağız. Bizim de eksiklerimiz var. Sahaya en nihayetinde 11 kişi çıkıyoruz. Bunun üzerine çalışacağız. Amacım oradan maçı kazanarak dönmek. İnşallah bunu başarırız" ifadelerini kullandı.

"Jo, Jovan ve Smol yok"

Takımdaki sakatlıklarla ilgili son durumu paylaşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Jo'nun (Joseph Nonge Boende) kasık problemi olduğunu ve maçta olamayacağını söyledi. Şu an tedavi programı uygulanıyor. Jovan'ın (kaleci Aleksandar Jovanovic) bir sakatlığı var, Samsunspor maçında olmayacak gibi. Ama bakacağız. Smola (Hrvoje Smolcic) zaten yok. Bunlar net. Dünü izinli geçirdik, bugün başlayacağız. İnşallah bunlardan başka eksiğimiz olmaz" dedi.

"Transfer yapmak bu sene için zor görünüyor"

Transferle ilgili son durumların sorulması üzerine genç teknik adam, "Transferle ilgili hep soruyorsunuz ve ben içtenlikle yanıt veriyorum. Ama buna yanıt verecek olan yönetimimiz, başkanımız. Ki onlar da açık yüreklilikle dile getiriyorlar. Transfer yapmak bu sene için zor görünüyor. Çünkü hem cezamız, hem yasağımız var, limitlere de takılıyoruz. Zor dönemden geçiyoruz aslında. Emin olduğum bir şey var; gerçekten çok uğraşıyorlar. Başkanımız başta olmak üzere transfer işini çözebilmek adına herkes çok uğraşıyor. İnşallah çözülür ama zaman daralıyor. Biz de hep beraber neler yapıyoruz diye bakacağız. Buna ancak bu şekilde net bir yanıt verebilirim" açıklamasında bulundu.

"Oyuncuları buraya getirmek zaten kolay değildi"

Sezon başı tüm harcama limitlerinin kullanılmasıyla ilgili Selçuk İnan, "Bu bir transfer planlaması. Şu anda bulunduğumuz durumun ince ayrıntıları da var. Bunu sizlere ayrıntılı anlatacaklar diye biliyorum. Transfer planlamasında harcama limitlerini ona göre ayarlamak da şöyle kolay değil; geçmiş dönem oyuncularımızın da birçok ödemesi var. Onlar da bunun içinde. Yollarımızı ayırdığımız, giden oyuncuların da ücretleri var. Dolayısıyla da bu şekilde bir takım kurmak, yeni oyuncuları buraya getirmek zaten kolay değildi. O yüzden hepsi harcanmalı mıydı, harcanmamalı mıydı net bir şekilde şu an değerlendiremem. İlerleyen zamanda yöneticilerimize sorabilirsiniz" diye konuştu.

"Sesimizi yükseltmemiz gerektiğini ben de düşünüyorum"

Takımın ve kulübün haklarının yenildiğinde yeterince yüksek sesle itiraz edilmemesiyle ilgili olarak eleştiri üzerine Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Kocaelispor çok güçlü camia. Burası çok büyük bir şehir. Biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Sadece bu kulüp bazında değil, şehir olarak; taraftar, basın, futbolcu seven insanlar olarak dile getirmeliyiz. Aleyhte çok karar oldu. Ama daha hakkaniyetli olmasını istiyoruz. Evet, bu anlamda sesimizin yükselmesi gerektiğini ben de düşünüyorum" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ