Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda eski oyuncusu Selçuk İnan'ın yönettiği Kocaelispor'a 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

  • Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
  • Galatasaray bu mağlubiyetle sezondaki ilk lig yenilgisini aldı.
  • Galatasaray'ın 83. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.

KOCAELİSPOR MAÇIN BAŞINDA GOLE YAKLAŞTI

3. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

14. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin ara pasında savunmadan seken top, Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunda, Uğurcan topu önledi. Boşta kalan topla buluşan Linetty'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

KOCAELİSPOR DEVRE BİTMEDEN ÖNE GEÇTİ

45. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ taraftan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Agyei'nin yerden yakın direğe doğru vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu.

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Karşılaşmanın 66. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Victor Osimhen kendi getirdiği topta içeri çevirdi. Topla buluşan Barış Alper'in şutu kaleciden sekerek kaleye yöneldi. Kocaelispor savunması topu çizgiden çıkardı.

OSIMHEN SKORA DENGE GETİRDİ ANCAK OFSAYT

Karşılaşmanın 83. dakikasında Galatasaray Victor Osimhen ile golü buldu. Victor Osimhen, Sallai'nin ortasında Barış Alper'in indirdiği topta bekletmeden kaleye vurdu ve top ağlarla buluştu. Galatasaray'ın golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Yapılan inceleme sonucu ofsayt durumunda bulunan Gabriel Sara'nın kaleciyi engellediğine karar verildi.

GALATASARAY İLK KEZ KAYBETTİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Kocaelispor kazandı. Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, puanını 14'e yükseltti. Bu sezon ligde ilk kez kaybeden Galatasaray ise 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Göztepe deplasmanına gidecek. Galatasaray, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

Maça sipariş edilen hakem hadi Kocaeli defansı doksan dakika dayak attı görmezden geldin E vicdansız o golü iptal etmeyi nasıl başardınız bu kadar mı ruhunuzu sattınız

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme104
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Ağla

yanıt23
yanıt30
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

kanka yazdığını okumadan direkt dis attım :) çünkü trollsün

yanıt3
yanıt7
Haber Yorumlarımert:

GS ilk defa, SIFIR da olsa helal puan aldı

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

ikinci yarı hakem gs kazansın diye elinden geleni yaptı ama gs herşeye rağmen kaybetti

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal A55:

Her hafta golü iptal edilen takımsın buna bahane bulamazsın çıkıp 3 tane atacaktın hakemmiş falanmış geçin bunları Selçuk İnanıda tebrik ederim güzel maç oynattı

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErsin Aktaş:

doğru söyleyin la hangi hakem bastı bu maça parsini

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Bu maça Selçuk inan basmış hem maça hem gs ye

yanıt28
yanıt28
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
