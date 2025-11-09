Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.

KOCAELİSPOR MAÇIN BAŞINDA GOLE YAKLAŞTI

3. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

14. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin ara pasında savunmadan seken top, Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunda, Uğurcan topu önledi. Boşta kalan topla buluşan Linetty'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

KOCAELİSPOR DEVRE BİTMEDEN ÖNE GEÇTİ

45. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ taraftan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Agyei'nin yerden yakın direğe doğru vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu.

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Karşılaşmanın 66. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Victor Osimhen kendi getirdiği topta içeri çevirdi. Topla buluşan Barış Alper'in şutu kaleciden sekerek kaleye yöneldi. Kocaelispor savunması topu çizgiden çıkardı.

OSIMHEN SKORA DENGE GETİRDİ ANCAK OFSAYT

Karşılaşmanın 83. dakikasında Galatasaray Victor Osimhen ile golü buldu. Victor Osimhen, Sallai'nin ortasında Barış Alper'in indirdiği topta bekletmeden kaleye vurdu ve top ağlarla buluştu. Galatasaray'ın golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Yapılan inceleme sonucu ofsayt durumunda bulunan Gabriel Sara'nın kaleciyi engellediğine karar verildi.

GALATASARAY İLK KEZ KAYBETTİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Kocaelispor kazandı. Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, puanını 14'e yükseltti. Bu sezon ligde ilk kez kaybeden Galatasaray ise 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Göztepe deplasmanına gidecek. Galatasaray, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.