Sarunas Jasikevicius: 'Abartmak istemiyorum ama sıfırdan başlıyoruz'

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Euroleague'de geçen sezonu geride bıraktıklarını ve yeni sezona sıfırdan başlayacaklarını belirterek, oyuncularına da bu zihniyeti aşılamaya çalıştığını söyledi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Basketbol Müzesi'nde yapılan Euroleague Medya Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.

Derya Yannier: "Yeni sezona aynı açlıkla başlama zamanı"

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Derya Yannier, "Geçtiğimiz sezonu 3 kupayla kapattık. Bu seneyi de Cumhurbaşkanlığı Kupası ile açtık. Böylece 4 kupalı bir sezonu geride bıraktık. Tüm ekibi kutluyorum. Yeni sezona aynı açlıkla başlama zamanı. Yarın da Avrupa Ligi sezonu başlıyor. Hepimiz heyecanlıyız. Taraftarın da heyecanlı olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

"Potansiyeline inandığımız ve bütçemize de uyan oyunculara gittik"

Yeni sezon planlamasıyla ilgili de bilgi veren Yannier, "Her zaman erken bir şekilde ilerleyen sezonların planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Bütün sezon süregelen bir şey ama ocak ayından sonra hızlanıyor. Bu sezon elimizi kolumuzu bağlayan sözleşmesel bazı durumlar vardı. Davis'in NBA'ye gidişi bizim için sürpriz oldu. Takımda kalmasını istiyorduk, ama kendisine fırsat geldi. Kararının bu şekilde olacağını ilettikten sonra bu bağlamda tekrar planlama yapmanız gerekiyor. Aramızdan ayrılan oyunculardan daha çok rolü olduğu için Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis özelinde konuşabiliriz. İkisi de Euroleague'de yıldız oyuncu statüsündeydi. Ama kontratları bunun karşılığı değildi. Aslında burada büyüdüler ve o statüye ulaştılar. Dolasıyla onlar ayrıldıktan sonra bizim bütçemizde ayrı bir durum boşluğa çıkmadı. Kendi muadili oyuncular başka takımlarda daha yüksek ücretler kazanıyorlardı. Hem bütçesel anlamda bize uyabilecek hem bizim beğenebileceğimiz oyuncular üzerinde çalışma yaptık. Bu denklem birleştiği zaman piyasa sizi bir yer sürüklüyor. Biraz da yeteneğe gitmek istedik. Biraz daha kısa oyuncular ekseninde planlar yapmaya çalıştık. Potansiyeline inandığımız ve bütçemize de uyan oyunculara gittik. Bu durum bizi biraz daha NBA pazarına yöneltti. Avrupa pazarı git gide daralıyor. NBA'deki kısıtlamak yüzünde daha çok oyuncu Avrupa'ya yönelmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

Derya Yannier, uzun süredir sakatlık nedeniyle kadroya yer almayan Scottie Wilbekin'in sağlık durumuna ilişkin ise, "Rehabilitasyon süreci tamamlandı. Şu an bir riski yok. Tamamen yüzde 100'e gelmesi için uğraşıyoruz. Tam anlamıyla yüzde 100'e geldiğinde tekrar takım aktivitesine verilecek. 1-2 hafta içinde takımla başlayacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Şu anki kadromuzdan memnunuz"

Sarı-lacivertlilerin genel menajeri, kadroyu büyük anlamda tamamladıklarını ve acil bir arayışlarının olmadığını da sözlerine ekledi. Yannier, "Fenerbahçe gibi bir kulüpte sürekli piyasada olmanız gerekiyor. İçimize yüzde 100 sinmeyen oyuncuyla anlaşmadık. Şu anki kadromuzdan memnunuz. Oyuncuların potansiyelinden ve adaptasyonundan oldukça memnunuz. Sezon uzun, mutlaka iniş çıkış olacaktır. Fiziksel durumlar da karşımıza çıkabilir. İçimize sinen bir oyuncu olursa mutlaka değerlendiririz ama şu an için acil bir arayışımız yok" cümlelerine yer verdi.

İsrail takımların hakkında

İsrail takımlarının Euroleague'de yer almamasına ilişkin bir durumun Euroleague Yönetimi'nin gündeminde olmadığına dikkat çeken Yannier, "Maalesef bu konu en çok bizim canımızı yakıyor. İç saha maçlarımızı dışarıda oynuyoruz. Bizi dezavantajlı duruma sokuyor. Siyasetin sporu içerisine dahil olmamasını istiyorum. Biz her zaman birleştirici olmaya çalıyoruz. Şu an Euroleague gündeminde böyle bir şey yok. Futbolda böyle bir yaklaşım olursa basketbolun da böyle bir tavır alması söz konusu olabilir. Kasım ayındaki oynayacağımız iç saha maçını nerede nasıl oynarız, onu planlamaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sarunas Jasikevicius: "Şunu gördük ki herkes bize ekstra bir motivasyonla oynuyor"

Takımda her şeyin çok yeni olduğunu vurgulayan Başantrenör Sarunas Jasikevicius da, "Yeni katılanlar var. Yeni alışkanlıklarımız var. Şampiyon olunca da hem teknik heyet hem oyunculardan gidenler oluyor. İlk resmi maçımızı oynadık ve şunu gördük ki herkes bize ekstra bir motivasyonla oynuyor. Rakiplerimize aynı enerjide karşılık veremedik. Bu bütün sezon böyle olacak. Biz de aynı enerjide olmazsak sorunlar yaşayabiliriz. Bütün her şey geçen sezonda kaldı. Bizde artık önümüze bakacağız" dedi.

"Oyuncuların nereden geldiği değil de iyi ve karakterli olmaları önemli"

Kadroda genel anlamda büyük bir değişiklik yaşadıklarını aktaran Jasikevicius, "Yazın her şey istediğimiz gibi olmuyor. Kazanınca kadronuzdan giden oyuncular oluyor. Oyuncuların nereden geldiği çok önemli değil. İyi ve karakterli oyuncular olmaları önemli" şeklinde konuştu.

"Abartmak istemiyorum ama sıfırdan başlıyoruz"

Litvanyalı başantrenör, yeni sezona başladıkları ve geçtiğimiz sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Çok da zirvede değiliz. Yeni sezona sıfırdan başlıyoruz. Herkesle yeni bir çalışma içindeyiz. Ligde sonuncu sıradayız. Abartmak istemiyorum ama sıfırdan başlıyoruz. Oyuncularıma bu zihniyeti aşılamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Aramıza katılan oyuncuların adaptasyon süreçleri var"

NBA'den gelen oyuncuların adaptasyon süreçlerinin devam ettiğine değinen Sarunas Jasikevicius, "Bunu anlamaya çalışıyoruz. Adaptasyon süreçleri var. Çok uzun hazırlık süreci olamadı. Birçok takım aynı durumda. Maç sayısına göre her şeye öncelik verilmesi gerekiyor. Dinlenme ve iyileşme bizim için öncelik oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Melih Mahmutoğlu: "Yeni sezonda tekrar aynı hedeflerle yola çıktık"

Sağlıklı bir sezon temennisinde bulunan Kaptan Melih Mahmutoğlu ise, "Geçen sezon tarih yazdık, 4 kupayı da kazanarak. Yeni sezonda tekrar aynı hedeflerle yola çıktık. Yeni oyuncularımız var ama hepsi de çok istekli. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Belki lige istediğimiz gibi başlayamadık ama yarın Euroleague'e, Paris Basket maçıyla burada başlıyoruz. Avrupa Ligi'ne iyi başlangıç yapıp, istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Yeni hedeflere ve kupalara ulaşacak gücümüz var"

Oynayacakları her maça ayrı ayrı motive olmaları gerektiğinden bahseden Mahmutoğlu, "Aynı başarıları tekrarlamak motivasyonum olacak. Büyük bir camiayı temsil ediyoruz. 30 milyon taraftarımız bizi destekliyor. Geçen sezon harikaydı ama o geride kaldı. Yeni hedeflere ve kupalara ulaşacak gücümüz var" açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçe için ne yapmam gerekiyorsa da yapmaya devam edeceğim"

Tecrübeli basketbolcu, kariyerinde 18 kez kupa sevinci yaşadığının hatırlatılması üzerine, "Hedefimde kazanabildiğim kadar çok kupa kazanmak var Fenerbahçe'de. 18 oldu, umarım bu sene 22-23 kupa olur. 13 senede Fenerbahçe'de elimden geleni yaptım, ne yapmam gerekiyorsa da yapmaya devam edeceğim" dedi. - İSTANBUL