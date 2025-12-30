Haberler

Sarıkamış şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Samsun'da

Sarıkamış şehitlerini anmak için İstanbul'dan yola çıkan bisikletliler Samsun'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneği tarafından "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan bisikletliler, Samsun'a ulaştı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneği tarafından "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşüne katılan bisikletliler, Samsun'a ulaştı.

Anma sürüşüne katılan 13 bisikletli, Sinop etabının ardından Samsun'a geldi. Kentte bir gün dinlenen ekip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Onur Anıtı'nda düzenlenen törenle Ordu etabına uğurlandı.

Ekibe, Samsun il çıkışına kadar Samsun Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu üyeleri eşlik etti.

İstanbul Gençlik Spor Kulübü antrenörü Gazi Bilir, Sarıkamış'ta 111 yıl önce yaşanan acıyı hatırlatmak ve milli bilinç oluşturmak amacıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin farklı illerinden sporcularımızın katıldığı bu turda 1250 kilometre pedal çevirerek 4 Ocak 2026'da Sarıkamış'a ulaşmayı planlıyoruz. Zorlu hava koşullarıyla karşılaştık ancak tüm risklere rağmen yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Etkinlikte bisikletli ekibe start veren Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir ise Sarıkamış şehitlerinin hatırasını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen anlamlı turda emeği geçen tüm sporculara teşekkür etti.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Samsun temsilcisi Başkanı Abdurrahman Güner ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Spor
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Yunan bakan Gazze'deki tarafını seçti, ülke ayağa kalktı

Yunan bakan Gazze'deki katliamda tarafını seçti, ülke ayağa kalktı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İşte 2025'te en çok konuşulan ünlü isimler

İşte 2025'te en çok konuşulan ünlüler