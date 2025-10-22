Haberler

Samsunspor'un Hedefi Dinamo Kiev Karşısında Galibiyet

Samsunspor'un Hedefi Dinamo Kiev Karşısında Galibiyet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile yapacakları maç öncesinde rakiplerinin güçlü bir takıma sahip olduğunu belirterek, galibiyet hedeflediklerini ifade etti. Kaleci Okan Kocuk da taraftar desteği ile galibiyet alarak play-off hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, geçiş oyununda çok güçlü ve etkili oyunculara sahip bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.

Reis, karşılaşmanın yapılacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Dinoma Kiev'e karşı oynamanın kolay olmadığını belirtti.

Rakiplerinin ligdeki son 5 karşılaşmasından berabere ayrıldığına dikkati çeken Alman teknik adam, "Onlara karşı oynamak kesinlikle zor olacaktır. Çünkü güçlü bir rakip. Geçiş oyununda çok güçlü ve etkili oyunculara sahip bir rakiple karşılaşacağız. Kesinlikle defans planlarında çok dikkatli olmamız gereken bir karşılaşma olacak ama biz de kendi evimizde, stadyumumuzda oynayacağız. İyi bir sonuç aldık son oynadığımız karşılaşmadan, bunu sürdürmek istiyoruz. İyi performans göstermeye devam etmek istiyoruz. Bu da bizim planımız." ifadelerini kullandı.

Dinamo Kiev'in son karşılaşmalarda istediği sonuçları alamamasının güçlü olmadığı anlamına gelmediğini dile getiren Reis, "Oynadığımız son karşılaşmadan iyi sonuç aldık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Yarınki karşılaşmada da iyi performans göstererek istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Her maç bizim için çok çok önemli. Bu sebepten adım adım, mümkünse hafta hafta gitmeyi tercih ediyoruz." dedi.

Oyuncuların moralinin iyi ve motive olduklarını anlatan Reis, şöyle devam etti:

"Sakat oyuncularımızın dönmesi sebebiyle de çok mutluyum. Antrenmanlarda tüm oyuncularım forma savaşı veriyor, çok iyi performans gösteriyor. Forma savaşının çıkması da benim için karar vermek konusunda zorluk demek oluyor. Verdiğiniz kararla herkesi de mutlu edemiyorsunuz. Bu da futbolun doğasında var. Sonuç olarak, geçen sezon çok fazla çalıştık bu günlere gelebilmek adına. Bugünlerin keyfini çıkartmamız, oynadığımız futboldan zevk almamız lazım. İyi mantalite göstermeye devam etmemiz lazım. Bu, bizi farklı kılan bir güç. Geçen yıl bizi farklı kılan güçlerden bir tanesi buydu. Umarım yarın taraftarımız stadyumu doldurup iyi destek sağlar, yeni bir galibiyet ile hep birlikte kutlama yaparız."

"Konferans Ligi'nde play-off'lara kalmak istiyoruz"

Konferans Ligi'ndeki hedefleri hakkında da bilgi veren Reis, "Hedefler konusunda çok fazla konuşmayı seven bir hoca değilim. Ben oyuncularımı tanıyorum, oyuncularım beni tanıyor. Takım olarak her karşılaşmayı kazanmak için oynayan bir takımız. Futbol sonuç oyunudur. Sonuçlar iyi olursa iyi performans gösterdiğiniz konuşuluyor, kötüyse bu konuşulmaz. Bir önceki karşılaşmada galibiyet aldık. İyi pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu kesinlikle devam ettirmek istiyoruz. Konferans Ligi'nde play-off'lara kalmak istiyoruz ama bu, alacağımız puanlara bağlı olacak. Eğer daha fazla puan alabilirsek gruptaki hedefimizi daha da yükseltebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Kocuk : "Galibiyet alarak grup aşamasında sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz"

Kaleci Okan Kocuk ise Legia Varşova karşısında çok zor bir deplasmanda 3 puan aldıklarına dikkati çekti.

Samsunspor olarak Avrupa macerasına 27 yıl aradan sonra tekrar çıkmanın hem gurur hem de heyecanını yaşadıklarını dile getiren Okan, "Taraftarımızla bu maçı heyecanla bekliyoruz. Samsunspor camiası büyük bir camia olduğu için üzerimizde her zaman baskı oluyor. Hem başarılı olmak hem de bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. Yarın da galibiyet alarak grup aşamasında sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Umarım yarın güzel bir galibiyet alarak play-off için sağlam bir adım atarız." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSüLeyman:

Yatırımda başarı sadece doğru hisse senetlerini seçmekle ilgili değil, sağlam bir stratejiye sahip olmakla da ilgilidir. Prof. LIMUDIA'nın sağladığı doğru yatırım sinyalleri sayesinde portföyümde önemli kazanımlar elde ettim. Onunla çalışmaya başladığımdan beri portföyüm 423.000 doların üzerine çıktı. Yatırım getirilerinizi artırmak istiyorsanız, Telegram (@Mudiatrading) üzerinden ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşıyorlar! Kötü haberler üst üste
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
title