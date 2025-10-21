Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Futbolun dili birleştirici bir güç'

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Her karşılaşmada başarılı bir sonuç almak istiyorsak, sahada yüzde yüzümüzü vermek zorundayız. Biz sadece Samsun şehrini değil, aynı zamanda Türk futbolunu da Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir kulübüz" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ile takımın oyuncularından Tanguy Coulibaly ve Antoine Makoumbou, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür merkezinde öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve birçok öğretim üyesi katıldı. Samsun'da yaşamaktan ve Samsunspor'u çalıştırmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Thomas Reis, "Farklı bir kültürden geldim ve burada yeni bir kültürü öğrenmeye, yaşamaya çalışıyorum. Takımımızda sadece Türk futbolcular yok; aynı zamanda 14 farklı ülkeden oyuncularımız var. Onları bir arada tutmak kolay değil ama futbolda herkesin konuştuğu tek bir dil var: futbolun dili. Bu nedenle futbol birleştirici bir güç. Bu gücün bir parçası olarak Samsunspor'un teknik direktörü olmaktan gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

'BAŞARILI BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORSAK, SAHADA YÜZDE YÜZÜMÜZÜ VERMEK ZORUNDAYIZ'

Süper Lig'de çok fazla sayıda kaliteli takım olduğunu ve bu takımlara karşı puan almak için çok çalıştıklarını söyleyen Thomas Reis, "Bu sezon farklı bir oyun anlayışıyla mücadele ediyoruz ve beklentilerin oldukça yüksek olduğunun farkındayım. Bu da gayet normal. Açıkçası ben diğer kulüpler hakkında konuşmayı seven biri değilim ama Galatasaray'ın kadrosuna baktığınızda çok kaliteli, çok iyi oyunculardan kurulu bir takım görüyorsunuz. Onların önüne geçmek kolay değil, fakat biz de ligdeki en iyi takımlardan biriyle karşılaşacak olmanın bilincindeyiz. Elbette bizi zor maçlar bekliyor. Ancak kendi performansımızı en üst seviyede sergilediğimiz sürece her zaman kazanma şansımız olacaktır. Bunu Fenerbahçe maçında da gösterdiğimizi düşünüyorum. Her karşılaşmada başarılı bir sonuç almak istiyorsak, sahada yüzde yüzümüzü vermek zorundayız. Biz sadece Samsun şehrini değil, aynı zamanda Türk futbolunu da Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir kulübüz" ifadelerini kullandı.

'GEÇEN SEZON TARAFTARIMIZ SAYESİNDE TARİH YAZDIK'

Samsunspor taraftarlarının verdikleri destek ile takımın puanlar kazandığını belirten Reis, "Böyle bir taraftarla birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Son oynadığımız Kayserispor karşılaşmasında uzun bir yolculuk yapmalarına rağmen bizi yalnız bırakmadılar ve müthiş bir destek verdiler. Takımım adına onlara teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde kendi sahamızda oynayacağımız çok önemli bir maç var. Umarım stadyum dolu olur, çünkü onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Futbolcular bazen maç içinde yorgun hissettiklerinde taraftarların o sarsılmaz desteğini hissettiklerinde performanslarını daha da artırabiliyorlar. Perşembe günü o coşkulu desteği yeniden tribünlerde görmek istiyoruz. Geçen sezon hep birlikte tarih yazdık. Bunu sadece bir takım olarak değil, şehir olarak, taraftarlarımızla el ele başararak gerçekleştirdik" dedi.

TANGUY COULİBALY: SAMSUNSPOR'DA TAM ANLAMIYLA BİR AİLE ORTAMI VAR'

Samsunspor'da olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Coulibaly, "Ben Türkiye'ye yeni geldim. Buraya ilk geldiğimde tanıştığım ilk kişi Makoumbou oldu. Onunla çok yakın bir dostluğumuz var ve birbirimizi oldukça iyi tanıyoruz. Bu da benim uyum sürecimi gerçekten kolaylaştırdı. Takımın içine girmemde, ortamı tanımamda bana çok yardımcı oldu. Tabii sadece Makoumbou değil, Ntcham, Musaba ve Marius gibi Fransızca konuşan diğer takım arkadaşlarım da var. Onlarla iletişim kurmak benim için doğal olarak daha kolay oluyor. Antrenmanlarda, soyunma odasında veya saha içinde Fransızca konuşabildiğim için kendimi daha rahat ifade edebiliyorum. Ancak sadece bu oyuncularla değil, takımdaki herkesle aramızda çok güçlü bir bağ var. Takım içinde farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen futbolcular bulunuyor ama buna rağmen aramızdaki iletişim çok iyi. Samsunspor'da tam anlamıyla bir aile ortamı var diyebilirim. Herkes birbirine destek oluyor, sahada ve saha dışında birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu.

Samsunsporlu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, Türkiye'ye farklı bir deneyim yaşamak için geldiğini belirterek, bu kararından dolayı çok mutlu olduğunu ve Samsunspor'da oynamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Ayrıca daha önce İtalya ve Almanya'da yaşadığını ifade eden Makoumbou, bu ülkelerin yanı sıra Türk yemeklerini de çok beğendiğini dile getirdi. Konuşmaların sonlanması ile Thomas Reis ve futbolculara çiçek takdim edilerek, toplu fotoğraf çekimi yapıldı. (DHA