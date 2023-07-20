Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Orta saha ve forvete takviye yapmamız gerekiyor
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Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, takımın hedeflerine ulaşabilmek için orta saha ve forvete kaliteli oyuncu takviyesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Eroğlu ayrıca Süper Lig'in 1. Lig'den daha zor ve kaliteli olduğunu söyledi.
Süper Lig ekibi Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bizim koyduğumuz ilk 10 hedefine ulaşabilmek için şimdi orta saha ve forvete kaliteli ve yaratıcı oyuncu takviyesine ihtiyacımız var" dedi.
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Eroğlu, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'de olduklarını ve başarılı olmayı çok istediklerini söyledi.HÜSEYİN EROĞLU: BİRKAÇ TAKVİYE İLE SEZONA GİRECEĞİMİZİ UMUYORUMKendisine en çok sorulan sorunun transfer olduğunu söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Teknik kadro olarak mevki alternatifli transfer listemizi yönetimimize sunduk. Mayıs ayından bu yana çalışmalar sürüyor. Doğru bir kadro oluşumuyla, birkaç takviye ile sezona gireceğimizi umuyorum. Eylül ayına kadar da transferi olumlu şekilde sonlandıracağımız inancındayım" ifadelerini kullandı."SÜPER LİG, 1'İNCİ LİG İLE KIYAS KABUL ETMEYECEK KADAR ZOR VE KALİTELİ"Süper Lig ve 1'inci Lig arasındaki fark hakkında konuşan 50 yaşındaki teknik adam, "Süper Lig, 1'inci Lig ile kıyas kabul etmeyecek bir zorluk derecesi ve kaliteye sahip. Bizim koyduğumuz ilk 10 hedefine ulaşabilmek için şimdi orta saha ve forvete kaliteli yaratıcı oyuncu takviyesine ihtiyacımız olduğu açık bir gerçek. Üst seviyede futbolcu takım arkadaşlarının performansını yukarı çıkarmakla kalmayıp, tribünlerdeki atmosferi de bambaşka bir seviyeye taşır. Bunu Bolu kampına katılan üç oyuncumuz Nanu, Rick Van Drongelen, Marc Bola'da açıkça gördük. Antrenman kalitemiz hemen yükseldi" şeklinde konuştu."LİGİN BAŞLANGICINDA KAZANACAĞIMIZ HER PUAN ALTIN DEĞERİNDE"Fikstürlerinin heyecan verici olduğunu belirten Hüseyin Eroğlu, "Ligin başlangıcında kazanacağımız her puan altın değerinde olacak. Sivasspor son 4 sezonun 3'ünde ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etti. Güçlü bir futbol kültürü var. İkinci hafta Fenerbahçe. Yatırımlarını, tutkunlarını görüyorsunuz. Sonra Kayseri deplasmanı oyun kalitesi yüksek. Bu 3 maçtan çıkaracağımız her puan bizim ligdeki ilk 10 hedefine ulaşmamızı kolaylaştıracak. Sonrası ise inanıyorum ki hem oyun hem skorlar açısından çok başarılı geçecek" dedi."SAMSUNSPOR'UN YAKIN VE ORTA VADEDEKİ ROTASI BELLİ"Samsunspor 'un hedeflerinden de bahseden Eroğlu, "Başkanımız Yüksel Yıldırım ve Samsunspor'un yakın ve orta vadedeki rotası belli. Bu geçiş sürecinde taraftarlarımızdan her an, her skorda destek olmalarını rica ediyorum. Hedeflere onlarla ulaşmak çok daha kolay olacak" diyerek sözlerini noktaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor