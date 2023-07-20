Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Orta saha ve forvete takviye yapmamız gerekiyor

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, takımın hedeflerine ulaşabilmek için orta saha ve forvete kaliteli oyuncu takviyesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Eroğlu ayrıca Süper Lig'in 1. Lig'den daha zor ve kaliteli olduğunu söyledi.

Süper Lig ekibi Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bizim koyduğumuz ilk 10 hedefine ulaşabilmek için şimdi orta saha ve forvete kaliteli ve yaratıcı oyuncu takviyesine ihtiyacımız var" dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Eroğlu, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'de olduklarını ve başarılı olmayı çok istediklerini söyledi.