Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: İstanbulspor maçı en önemli gündemimiz

- Hüseyin Eroğlu : "En güçlü sistemimiz ve kadromuzla maça hazırlanıyoruz"

"Maçı kazanmak tek hedefimiz"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Şu anki en önemli gündemimiz İstanbulspor maçıdır. Biz en güçlü sistemimiz ve kadromuzla maça hazırlanıyoruz. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde hazırlamak, en verimli kullanmak ve maçı kazanmak tek hedefimiz" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, pazar günü oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. İlk 15 dakikası basın açık olarak gerçekleşen antrenmanda futbolcular İstanbulspor mücadelesine hazırlandılar.

"Kazanacağımıza inanıyorum"

Antrenman öncesi açıklama yapan Hüseyin Eroğlu, "Başkanımız bir radyo programında açıklamalarda bulundu. Biz en güçlü sistemimiz ve kadromuzla maça hazırlanıyoruz. Maça böyle çıkacağız. Bütün formasyonlarla çalışıyoruz. Oyuncularımızla bunu hem teorik hem uygulamalı olarak yapıyoruz. Maç içerisinde güçlü olan sistemimizle oynayacağız. Her oyuncuyu hazır tutmak zorundayız. Şu anki en önemli gündemimiz İstanbulspor maçıdır. Geri baktığımız 3 haftada 1 puan aldık ama futbol şansı biraz daha yanımızda olsaydı, son vuruşlarda biraz daha becerili vuruş yapabilseydik belki bu maç öncesi 6 puanda olabilirdik. Aslında galipte gelebileceğimiz maçlar vardı. Bu geride kaldı. Önümüzde İstanbulspor maçı var. Buna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Oyuncularımızla birlikte bu haftayı gerçekten güzel çalışarak geçirdik. Hedefimiz taraftarımızın desteği ile sahadan galibiyetle ayrılmak. Bu sürece ihtiyacımız var. 4. haftada alacağımız 3 puan, özellikle milli takım arasında alacağımız 3 puan bizi önümüzdeki süreçte daha farklı yerlere getirebileceğini söyleyebilirim. Kazanacağımıza inanıyorum. Başkanımız transferlerle ilgili açıklama yaptı. Onların geleceklerini zaten söyledi. Bu konuda bilgimiz var. Şu an tek gündemimiz İstanbulspor maçı. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde hazırlamak, en verimli kullanmak ve maçı kazanmak tek hedefimiz. Genelde kamuoyunun şöyle bir algısı var. Birçok maçı kazanabilecek durumdaydık. Bu skorla alakalı bir durum evet yememek gerekiyor ama attığın zamanda kazanma şansın fazla olabiliyor. İlk haftalardayız. Her geçen gün daha iyi olacağımı düşünüyorum. İstanbulspor maçını da kazanarak bizimde çok değerli bir hafta olacağını düşünüyorum" diye konuştu.