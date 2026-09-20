Samsunspor TD Fink, üst üste 4. mağlubiyet sonrası takımına güvendiğini söyledi

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Erzurumspor FK mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ben takımıma, kulübe ve şehre güveniyorum. İlerleyen haftalarda bu durumun üstesinden gelebileceğimizden eminim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Ne yazık ki almış olduğumuz mağlubiyet sebebiyle bizim adımıza zor bir gün oldu. Peş peşe almış olduğumuz 4. mağlubiyet oldu. Tabii bugün farklı bir sistemle oynamak istedik. Geçen haftaya nazaran biraz daha durmadan baskı yapmak yerine, aynı zamanda biraz daha bekleyerek oynamayı tercih ettik. Sadece baskı yaparak değil, biraz daha ikinci bölgede beklemeyi planlamıştık. Ama yapmış olduğumuz bir hatadan yemiş olduğumuz bir gol var. Tabii futbolda bu tür şeyler de olabiliyor. Şanssız olduğunuz durumlar olabiliyor. Özellikle negatif sonuçların peş peşe geldiği dönemlerde bu tür karşılaşmalar, bu tür performanslar ne yazık ki olabiliyor. Ama genç bir takımız. Tabii transfer süreci bizim adımıza çok hareketli geçti. Hem giden oyunculara hem gelen oyunculara baktığımızda yaklaşık 14 oyuncumuz ayrıldı ve 14 yeni oyuncumuz geldi. Ancak gelecek adına pozitif düşünceler içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Takımıma inanıyorum, genç bir kadromuz var. Antrenmanlarımızı da en iyi şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Otomatizm kazandırmamız gerekiyor. Birbirleriyle oynama alışkanlığını, ezbere oyun becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bir milli araya gireceğiz; bazı oyuncularımız milli takıma gidecek, bazıları da burada kalacak. Biz de bir sonraki karşılaşma olan Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Ben takımıma, kulübe ve şehre güveniyorum"

Sahalarında Trabzonspor'a karşı bir derbi mücadelesine çıkacaklarını söyleyen Fink, "Tabii bizim durumumuz ne yazık ki bu dönemde çok iç açıcı değil açıkçası, çok istediğimiz sonuçları alamadık ama belki de bu karşılaşma bizim adımıza çok doğru bir maç olabilir. Evimizde Trabzonspor'a karşı oynayacağız. Trabzonspor da Galatasaray karşısında almış olduğu galibiyetle moralli durumda ama biz onlara karşı evimizde oynayacağız ve sonraki karşılaşmalarda çok daha iyi bir performans göstermeye çalışacağız. Şimdi en iyi şekilde çalışma vakti. Hep birlikte en iyi şekilde çalışmamız ve birlik beraberlik göstermemiz gerekiyor. Bunu sadece bizler değil; hem şehirle hem kulüple hem de kulüpte çalışan herkesle birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Gerek yönetimimiz gerekse hoca grubu ve takımdaki arkadaşlarla birlikte bunu başarmalıyız. Ben takımıma, kulübe ve şehre güveniyorum. Ben de zaten tecrübeli bir hocayım ve edinmiş olduğum bu tecrübeyle takımda çok ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. İlerleyen haftalarda bu durumun üstesinden gelebileceğimizden eminim" dedi.

"Daha iyi bir futbol oynayacağız"

Defans hattına güvendiği için bugün sahaya çıkardığını dile getiren Fink, "Yunus'un oynamış olduğu karşılaşmayı da kaybetmiştik. Açıkçası bugün defansif anlamda doğru işler yaptığımızı söyleyebilirim. Belki ofansif anlamda biraz daha hızlı oynayabilirdik. Ancak almış olduğumuz bu mağlubiyetle oyuncuların en üst seviyede özgüvene sahip olduklarını söyleyemem, bu gerçek dışı olur. Ama Mustafa olsun, Enes olsun, Igor olsun, Yunus olsun; elbette bu oyunculara da inanıyorum, güveniyorum, hepsi iyi oyuncular. Ancak her hafta defans hattında bir değişikliğe gidemem. Aksi takdirde birbirleriyle oynama alışkanlığı edinemezler. 3 haftalık bir ara olacak, eminim bu 3 haftayı en iyi şekilde değerlendirip çok daha iyi bir duruma geleceğiz. Oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlıklarını geliştirebilmeleri için antrenmanlarda üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmaları gerekiyor. Bugünkü kadroya baktığımızda Satka ilk defa ilk 11'de başladı ve 90 dakika oynadı. Aslında daha az oynatmayı planlıyordum ama elimizde farklı bir opsiyon olmaması sebebiyle 90 dakika sahada kaldı. Koulibaly de 45 dakika oynadı, normalde onu 15 dakika gibi bir süre oynatmayı düşünüyordum. Milli aradan sonra sakat oyuncularımız dönecek ve çeşitli varyasyonlar deneyebilmem için birçok opsiyonum olacak. Spor salonuna bugün gidecek olursam yarından itibaren hemen kas kütlesi oluşmaz. Düzenli olarak 3 ay gidersem ancak o zaman sonuç alabilirim. Takıma da aynı şekilde bakmamız gerekiyor. Çok kısa vadede istediğimiz sonuçları alamamış olsak da zamanla çok daha iyi bir futbol oynayacağımızı söyleyebilirim. Kocaeli ve Fenerbahçe karşılaşmalarında aslında gayet iyi bir performans göstermiştik ama bugün ne yazık ki kaybettik" ifadelerini kullandı.

"3 hafta içerisinde çok daha iyi bir performans göstereceğiz"

Milli arada daha iyi hazırlanacaklarını ifade eden Fink, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eminim 3 hafta içerisinde çok daha iyi bir performans göstereceğiz ve çok daha iyi bir oyun sergilemeye başlayacağız. Bu konuda zerre kadar şüphem yok. Taraftarlarımız hakkında da şunu söyleyebilirim; uzun bir yolculuk yaparak buraya gelip bizleri desteklediler. Böyle bir sonuç aldığımız için elbette onlar adına bizler de çok üzgünüz. Onlar ellerinden gelenin en iyisini yapıp bizlere her zaman destek oluyorlar. Ancak onları tekrardan başarılı olacağımıza inandırmamız için iyi bir oyuna ihtiyacımız var. Buna da herhangi bir engel yok. Kaybettiğimizde de beraber kaybediyoruz, kazandığımızda da beraber kazanıyoruz. Sadece bu dayanıklılığı gösterebilir, bu inancı koruyabilirsek gelecekte çok daha iyi sonuçlar almaya başlayacağımızdan eminim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı