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Samsunspor Süper Lig'de evinde güçlü, deplasmanda zayıf

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda büyük başarı gösterirken, deplasmanda sadece 7 puan alabildi.

Trendyol Süper Lig'de elde ettiği 36 puanın 29'unu evinde oynadığı maçlarda kazanan Samsunspor, dış sahada ise yalnızca 7 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 30 haftada sahasında oynadığı karşılaşmalarda başarılı bir performans sergileyen Samsunspor, deplasmanda ise bunun tam tersi bir görüntü çiziyor. Şimdiye kadar oynanan 30 maçta 36 puan toplayan Samsun temsilcisi, bu puanların 29'unu evinde kazanırken, dış sahada 7 puan alabildi.

Samsun'da 15 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Rakip filelere 23 gol gönderen Samsunspor, kalesinde ise 14 gol gördü. Deplasmanda da 15 mücadelede boy gösteren Samsun ekibi, 1 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. 12 kez gol sevinci yaşayan Samsunspor, rakiplerine de 27 kez gol izni verdi.

Deplasmanda 0.46 puan ortalaması tutturan kırmızı-beyazlı takım dış sahada Sivasspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Gaziantep FK'den 1'er, Adana Demirspor'dan da 3 puan elde etti.

Kalan 8 maçın 4'ünde Pendikspor, Adana Demirspor, Trabzonspor ve Alanyaspor'u ağırlayacak olan Samsunspor; Beşiktaş, Kasımpaşa, Konyaspor ve Fatih Karagümrük'e de konuk olacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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