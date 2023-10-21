Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Başakşehir maçıyla güzel bir başlangıç yapmak istiyor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları Başakşehir FK maçı ile güzel bir başlangıç yapıp, taraftarların üzüntüsüne son vermek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 20 takımlı ligin son sırasında bulunuyor. 7 maçta 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekipte sezona başlanılan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılırken, yerine Alman çalıştırıcı Markus Gisdol getirildi. Samsunspor'da ayrıca futbol direktörlüğü görevine de eski teknik direktör Fuat Çapa getirildi. Teknik direktörlük kariyerini geride bıraktığını açıklayan Fuat Çapa, Samsunspor'daki görevi, kariyer planı ve takımın son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Başakşehir maçıyla güzel bir başlangıç yapıp, taraftarımızı üzmeyi bırakmak istiyoruz"

Başakşehir maçını çıkış maçı olarak gördüklerini dile getiren Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Daha önce de Samsunspor'da böyle bir pozisyonda göreve başlamak gündeme gelmişti. Samsunspor'un Süper Lig'de olması ve başkanımızın düşüncesi ile böyle bir göreve başladım. Neden hoca olarak Markus Gisdol'u seçtik? Türkiye'deki hoca görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı. Akabinde yabancı hoca ile çalışmak istendi. Bulunduğumuz pozisyon, bundan sonraki kulübün oyun felsefesi gibi parametrelerle hoca adaylarını 3'e indirdik. Markus Gisdol ile anlaşmamız da kolay olmadı. Önce tüm karşılaşmaları izlemek istedi. Sonrasında analizcilerinden gerekli raporları aldı. Son olarak da karşılaşma ve antrenman verilerini alıp inceledikten sonra oyuncuların bireysel anlamda ligi kaldırabileceğini belirtti ve birliktelik oluştu. Son 3 yıldaki Samsunspor'un ilk 11'ini say desen herkes sayabilir. Şu andaki ilk 11'i saymakta biz bile zorlanıyoruz. Hocamız bunu sağlamak istiyor. İnşallah Başakşehir maçı ile güzel bir başlangıç yapmış oluruz ve taraftarımız da üzülmeyi bırakırız" dedi.

"Kariyerime 'futbol direktörü' olarak devam edeceğim"

Teknik direktörlük kariyerini sonlandırdığını da ifade eden Fuat Çapa, "Futbol direktörü olarak Samsunspor ile anlaştık. Futbol ile ilgili tüm kısımlardan sorumluyum. Başkanımız ile görüşmemizde beklentilerimizi kağıt üzerine döktük. 2 taraf da inceledikten sonra kulüp içerisindeki yetkilerim ile ilgili protokol imzaladık. Kısa ve uzun vadede yapmak gerekenlerle ilgili durumları belirledik. Kendime belirli seneler içerisinde belirli hedefler koymuştum. Bugüne kadar da hedeflerimin hepsine ulaştım. Şu andaki bulunmuş olduğum konumu 2024-2025 senesi gibi hedeflemiştim ama biraz erken oldu. Bundan sonraki süreçte bu şekilde devam edeceğim" diye konuştu.

"Yüksel Yıldırım'ın başkanlık döneminin en talihsiz kadrosuna denk geldim"

Samsunspor'da teknik direktörlük yaptığı dönemi 'başarısızlık' olarak nitelendirmeyen ve o dönemki kadro kalitesini değerlendiren Çapa, "Ben başarısız bir antrenör olduğumu düşünmüyorum. Samsunspor'da görev aldığımdaki kadro yapısı belki de Yüksel Yıldırım'ın başkanlık döneminin en talihsiz kadrosuna denk geldim. Buna rağmen başarısız olmadım. Benim dönemimdeki oyunculardan kaç tanesi burada kaldı ya da hangileri bu ligde oynayabiliyor bakmak lazım. Öte yandan buraya geldiğimde şampiyon yapmak için gelmedim. Hedef olarak play-off'u belirlemiştik. Görevi bıraktığımda da play-off'tan 2 puan uzaktaydık ve oynanacak 6 maç daha vardı. Burada başarı başarısızlık kriterine bakmak lazım. Ben teknik direktörken arkamı dönüp kulübeye baktığımda genç arkadaşlarımızı görüyordum, geçen seneki kulübeye baktığınızda ise bizim umut ettiğimiz oyuncular kulübede oturuyordu. Sosyal medyayı inceleyecek zamanım olmadı. Çok yoğun bir tempo ile çalışmaya başladık. Türkiye'deki başarı ve başarısızlık kriteri herkese göre değişebiliyor. Ben gayet başarılıydım. Bugün Samsunspor'un kadrosunda Yunus Emre Çift, Muhammet Ali Özbaskıcı varsa biz de bir şeyler yaptık demekti. Ayrıca o dönem çıkan 3-4 altyapı oyuncusu da bu sene yoksa o da üzücü. Geçmişe bakmayacağız. Bundan sonraki sürçte ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Kendi görevime odaklanıp, hocamıza yardımcı olacağım. Samsunspor'un başarısı için ne yapmak gerekirse çaba harcayacağım" şeklinde konuştu.

Samsunspor - RAMS Başakşehir arasındaki maç, yarın saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Fuat Çapa futbol direktörü olarak, Markus Gisdol de teknik direktör olarak Samsunspor'un başında ilk galibiyetlerini almak için çabalayacaklar. - SAMSUN