Samsunspor'da Fink: Kamp Verimli Geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, yeni sezon hazırlıklarından memnun olduğunu söyledi.

Thorsten Fink, kamp döneminin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hazırlık kampının verimli geçtiğini ve çok iyi maçlar yaptıklarını belirten Alman teknik adam, "İlk maçta biraz da yorgun olduğumuzu söyleyebilirim, o karşılaşmayı da zaten kaybetmiştik. Daha sonrasında RAAL La Louviere ile berabere kaldığımız müsabakada çok daha doğru işler yaptık. Yavaş yavaş kendimizi bulmaya başladık. Ardından AEK ile oynadığımız maçta çok daha fazla istediklerimizi sahaya yansıtmaya başladık. Çok güzel işler yaptığımızı, takım halinde çok iyi bir sezon öncesi kampı geçirdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Her zaman karşılaşmayı domine eden bir yapıda olmak istediklerini aktaran Fink, "Topa sahip olan, aynı zamanda da rakibe baskı uygulayan bir takım olmamız gerekiyor ki bu bizim en önemli kimliğimiz olacaktır. Taktiksel anlamda 4-2-3-1 şeklinde oynayacağımızı söyleyebilirim. Tabii geriden oyun kurduğumuzda bazen bunu sağ bekimizle, bazen sol bekimizle, bazen de orta sahamızı geriye çekerek oyun kurulumunu yapacağız. Oyunu domine eden ve rakibe baskı yapan bir takım oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin her birini en iyi şekilde takıma uyum sağlamaları açısından analiz ederek aldıklarını vurgulayan 58 yaşındaki çalıştırıcı, "Elbette ki bazı oyuncularımızın sistemi anlamaları açısından zamana ihtiyaçları olabilir. Yapmış olduğumuz transferlerle alakalı da çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Daha fazla transfer çalışması gerçekleştireceğiz. Biz takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızı mutlu etmek adına o tutkuyu ve takım ruhunu da sahaya yansıtmaya ve birbirimiz için kendimizi feda etmeye, birbirimiz için oynamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Taraftarlardan bu sezon da aynı desteği isteyen Fink, şunları kaydetti:

"Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım ne olursa olsun, hem iyi zamanlarda hem de kötü zamanlarda. Bize şimdiye kadar inanılmaz destek verdiler. Ben de açıkçası sezon bittikten sonra tekrardan buraya gelmek için dört gözle bekledim. Bazen sezon bittiğinde tekrardan çalışmak istemezsiniz ama ben hoca olarak açıkçası hem stadı hem de taraftarımızın statta oluşturmuş olduğu o atmosferi çok özlemiştim. Bu atmosfere her zaman takım olarak ihtiyacımız olacak. Her zaman bize göstermiş oldukları desteği bu sezonda da göstermeye devam etsinler, bizler de onlar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Kaynak: AA