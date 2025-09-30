Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı öncesi olay sözler

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı, transferler ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında çarpıcı sözlere imza attı.

"FENERBAHÇE İLE İŞİM OLMAZ"

Hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Yüksel Yıldırım, "Gaziantep maçında 2 puanımız çalındı. Fenerbahçe'yi 2 senedir yenemiyoruz. İlk maçta yenildik, ardından 3 maçta berabere kaldık. Biz artık 3 İstanbul takımını hem Samsun'da hem deplasmanda devirmek istiyoruz. Samsunspor bu sezon ilk 5'i hedefliyor. Geçen sezon kümede kalmayı hedefliyorduk, 3. olduk. Forvetim yok. Fenerbahçe maçına forvetsiz çıkarsan yenilme ihtimalin artar. Hocamız da bir çözüm bulacaktır. Ndiaye, Emre Kılınç, Afonso, Soner yok. 4 tane eksiğim var. Avrupa'da maç var, inşallah sakatlık olmaz. Fenerbahçe bizi gayet doğru zamanda yakalıyor. Biz de çıkıp oynayacağız. Yoksa Fenerbahçe ile hiçbir işim olmaz."

"FENERBAHÇE'NİN REYTİNGİ VAR"

Sözlerine devam eden Yıldırım, "Ben Türk futboluna iyi niyetle geldim. Kendi paramı harcıyorum. Hokkabazlık yaparak başkasının parasını harcamıyorum. Canım acığı zaman söylemek zorundayım. Fenerbahçe maçından önce niye benle röportaj yapıyorlar? Çünkü Fenerbahçe'nin reytingi var. Galatasaray maçı öncesi de gelin, Beşiktaş maçı öncesi de gelin, röportaj yapalım. Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı öncesi mobeseye bile konuşuyor diyorlar. Beni tüm kanallar çağırıyor, çıkmıyorum. Senenin 6-7 ayı yurt dışındayım. Futbola vakit harcayan biri değilim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor benim direkt rakibim." ifadelerini kullandı.

"MAÇ SATARSA KENDİ ELİMLE KAFASINI KOPARIRIM!"

Kendi oyuncusunu maç satması halinde affetmeyeceğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Artık mütevazı olmayacağım. Benim eğitim seviyeme çıkamamış insanlar ya anlamak istemiyor ya kötü niyetli. Ben ne dedim, insanların bazen aklıyla kalbi çelişebilir dedim. Yaptı demedim. Ali Koç da bunu kullandı, başkaları da bunu kullandı. Çocuğun yaramazlık yapıyor, tokat atıyorsun, çocuk ağlıyor, üzülüyorsun, 'niye dövdüm' diyorsun, kalbinle beynin çelişiyor. Antalyaspor'un başında Emre Hoca vardı, mütevazı durdu Fenerbahçe maçında, 'Fenerlidir şunu yaptı' mı diyeceğiz. Böyle denir mi! Ben de dürüstüm. Yalan söylemedim hiçbir zaman. Samsunspor'da 1 tane oyuncunun maç sattığını ispat edin, kendi elimle kafasını koparırım. Sözleşmesini feshedeceğim, isterse gitsin FIFA'ya şikayet etsin. Bu kadar iddialıyım, bunu hiçbir kulüp yapamaz, Yüksel Yıldırım yapar." sözlerini sarf etti.

'FENERBAHÇE'Yİ YENMEYİ ÇOK İSTİYORUM'

Fenerbahçe ile oynayacakları maçın 3 ihtimalli olduğunu dile getiren deneyimli başkan, "Fenerbahçe ile normal bir maç. Fenerbahçe için önemli. Bu kadar söylüyorum. Fenerbahçe benim rakibim. İyi de bir maç olacak. Bize göre 3 ihtimalli bir maç. Puan veya puanlar için çıkacağız. Eksiğimiz varmış yokmuş ilgilendirmez. Samsunspor artık her maça puanlar için çıkıyor. Galatasaray, Beşiktaş maçları için de söylüyorum, yeniliriz önemli değil. Çıkıp kapanalım, Çanakkale geçilmez oynayalım diye bir şey yok. Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi çok istiyorum. Bol gollü olabilir ama 1-0 olsun, bizim olsun. Biz topu, geçiş oyunlarını iyi oynuyoruz. Fenerbahçe daha oturtmuş değil. Hocası yeni sistem oturtuyor. Bence ortada bir maç." şeklinde konuştu.

"ALİ KOÇ'A ÇOK ÜZÜLDÜM'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç hakkında duygu ve düşüncelerini aktaran Yüksel Yıldırım, "Ali Koç Bey'e çok üzüldüm, insan olarak seviyorum. Kulüpler Birliği'nde onu en iyi anlayanlardan biri benim. Onun da eğitim, ABD kafa yapısı, söyledikleri, ettikleri... Ali Bey'e bazı uyarılar yapmıştım, yönetimsel olarak. 'Üzülüyorum Ali' dedim 'Futbol dışında başarılı buluyor musun kendini' dedim, 'Evet' dedi. Her şeyde başarılı basketbolda, olimpiyat takımına kaç oyuncu veriyor, yüzme, boksta her şeyde başarılı. 'Basketbolda hakem eleştirdiğini görmedim, transfer yaptığını görmedim, hocayla konuştuğunu gördüm. Güzel yönetim yapmışsın, hesap soran taraftasın. Futbolda hep hesap veren taraftasın. Sen niye hesap veriyorsun, hesap soracaksın' dedim. Ali Bey'in etrafında çok çakal vardı. Bunu söylemem lazım. Menajerlerinden tut futbolla ilgili herkes akıl veriyor. Bu kadar adamı dinlersen kafan karman çorman olur.'' yorumunu yaptı.

"1907 TL SÖZLEŞME OKUDUM, SALAK HİSSEDİYORUM!"

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı sözleşmeye de değinen Yıldırım, "Haberlerde görüyorum, Kerem Aktürkoğlu'nun TFF'ye verilen sözleşmesi 1907 TL'ymiş. Üzüldüm. Ali Koç'u Kulüpler Birliği'nde tek tip kontrat için destekledim. Onaylıyorum, her şey şeffaf olsun, komisyon, menajer her şey orada olsun. Böyle diyip 1907 TL TFF'ye gidiyorsa, TFF'nin soruşturma açması lazım. Vergi kaçırıyorsun. Ben kendimi salak hissediyorum. Ben limitime göre harcıyorum, ben istemiyor muyum harcamak. 1965 TL yazarız, öbür taraftan abidik gubidik. Fenerbahçe ve Galatasaray buna yeltenirse, Anadolu'da para yok zaten. Süleyman Hurma yüzde yüz haklı, çıkıp adalet dedi. Nasıl yarışacağız! Maliye, TFF, Bankalar Birliği peşinde olmalı, yaptırmamalı. Göz göre göre yapıyorsun. 1907 TL diye kontrat olur mu! Galatasaray da 1905 TL yaptı geçmişte. Daha sezon sonunda tek tip sözleşme dedik. Nasıl oldu? Bir firma üstleniyor. Diyecek lafım yok. Türk futbolunda hiçbir şey düzelmez, çünkü konuştuğumuz başka yaptığımız başka." sözlerini sarf etti.