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Samsunlu Sporcu Türkiye Şampiyonasında Üçüncü Oldu

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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Samsunlu sporcu üçüncü oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Samsunlu sporcu üçüncü oldu.

Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlar kategorisinde Samsun bölgesinden ferdi sporcu olarak katılan Bilge Alev, Ocak ayında düzenlenen federasyon kupasındaki ön elemeleri geçtikten sora 12- 15 Mart tarihinde gerçekleşen Türkiye şampiyonasında büyük kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncü olarak bronz madalya kazandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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