Samsun'da Artistik Buz Pateni Sporcuları 19 Mayıs Gösterisi İçin Provalarını Tamamladı

Samsun'da artistik buz pateni sporcuları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sunacakları gösteri öncesi son provalarını yaptı.

Çalışmalarını İlkadım Buz Sporları Salonu'nda tamamlayan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürüne bağlı özel kulüplerin artistik buz pateni sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 14 Mayıs'ta gösteri sunacak.

Buz pateni antrenörü Oksana Ural tarafından yetiştirilen ve yaşları 5 ile 17 arasındaki sporcular, buz pistinde bireysel ve takım halinde çeşitli gösteriler yaptı.

Son provada sporcular ellerine aldıkları Türk bayrağı ile 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi.

Sporcuların hazırladığı artistik buz pateni gösterisi, 14 Mayıs Salı günü saat 20.00'de İlkadım Buz Sporları Salonu'nda ücretsiz izlenebilecek.