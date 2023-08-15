Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda Yaşar Doğular Yetişiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yaz spor okulunda yeni "Yaşar Doğular" yetişiyor.

Gençleri ve çocukları spora özendirerek, yaşam tarzı haline getirmelerini amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaz spor okullarında atletizm, futbol, badminton, boks, güreş, halter, kano, kick boks, tekvando, voleybol ve yelken gibi 11 branşta ücretsiz eğitim veriyor. 3 Temmuz'da başlayan yaz spor okulunda 7-16 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, ilgi duydukları branşta kendini geliştirme fırsatı yakalıyor. Sporcu sayısının 60'a ulaştığı branşlardan olan ata sporu güreşle ilgilenen öğrenciler, antrenmanların Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda sürdürüyor. Uzman antrenör ve eğitmenlerin gözetiminde şampiyonalara hazırlanan genç yetenekler Samsunlu efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun izinden gidiyor.

"Destek olacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gençler için yapılan her çalışmaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimizin yaz döneminde sporla daha çok ilgilenmelerini ve bu konuda kendilerini geliştirip, profesyonel anlamda da spor branşlarında yer almalarını sağlamak amacıyla yaz spor okulunda eğitimler veriyoruz. Branşlarımızdan birisi de ata sporumuz güreştir. Güreşi çocuklarımıza sevdirip aşılayarak, geçmişlerine sahip çıkmalarını ve nesilden nesile aktarmalarını istiyoruz. Efsane güreşçimiz Yaşar Doğu'nun izinden giderek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmelerini arzuluyoruz. Bu sebeple gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yetenekli güreşçiler keşfediliyor

Güreş Takımı Antrenörü Ahmet Baysal ise yaz okuluna yeni katılan 15 bayan ve erkek sporcuya ata sporunu tanıtarak eğitim verdiklerini kaydetti. Baysal, "Güreş, hem peygamber hem de ata sporudur. Güreş; zor, meşakkatli, uzun ve yoğun çalışma gereken bir spordur. Yaz spor okulunda yeni gelen 7 ile 18 yaş arası öğrencilerimizle birlikte şuan 60 kişi ile çalışıyoruz. Burada çocuklarımıza hem güreşi tanıtıyoruz hem de onlara eğitim veriyoruz. Yetenekli sporcu adaylarını bulabilmek için sürekli deniyor, gözlemliyoruz. Yazın sonunda beğendiğimiz sporcularla sezona başlayacağız. Onlar sezonu daha farklı geçirecek, güreşi bilerek, özümseyerek ve isteyerek yapacaklar. Herkesi güreşe davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Samsun'u temsil ediyorlar"

U-17 ve U-15 gruplarında kış sezonunu iyi geçirerek önemli dereceler elde ettiklerinin altını çizen Baysal, "3-5 Mart tarihleri arasında Samsun'da yapılan U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü temsil eden Yusuf İbrahim Baş, 71 kilogramda 2., Ertuğrul Toptan 81 kilogramda 5. ve Sedat Er de 110 kilogramda 3. oldu. Bu başarı, kulübümüz adına çok önemliydi. Bunun yanında Karakucak yağlı güreş dediğimiz festivallere giderek Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü anons ettiriyor, kendimizi gösteriyor, maç açıklarımızı kapatıyoruz. Sporcularımız içerisinde milli takım aday kadrosuna alınanlar var. Samsun'da güreşi yaygınlaştırmaya ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her güreşçinin hayali milli sporcu olmaktır"

Güreş branşında yaz spor okuluna katılan öğrenci Mustafa Yasin Yıldırır, büyük keyif aldığını belirterek, "Buradaki antrenmanlar çok eğlenceli ve çok motive edici. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her güreşçinin hayali milli sporcu olmaktır. Ben de milli güreşçi olmayı hayal ediyorum. Onun için sıkı çalışacağım. Ata sporumuz için Büyükşehir Belediyemiz tüm imkanlarıyla bize çok destek oluyor. Onur verici bir şey. Yaz spor okullarıyla bize böyle bir imkan sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ve antrenörlerimize teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. - SAMSUN