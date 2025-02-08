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Sakaryaspor, Çorum FK'yı Mağlup Etti: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

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Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, Çorum FK'yi 2-1 mağlup etti. Maç sonrası, her iki takımın teknik direktörleri maçın analizini yaptı. Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, istikrarsız bir grafik çizdiklerini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, yeni bir süreç başladığını ve her maçı kazanmak için mücadele edeceklerini vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor-Çorum FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor sahasında Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Ligin yukarısını ilgilendiren bir müsabakaydı. Kazanmak istediğimiz ve kazandığımızda seri maçların oynanacağı; salı günü bir müsabakamız ve sonrasında cumartesi günü oynayacağımız Kocaeli maçı öncesi yine ilk 7'nin içerisinde kalmak ve yerimizi biraz daha sağlamlaştırmak istiyorduk. İyi başladık ve devam ettik golü bulduk. Ondan sonraki dakikalarda biraz daha Sakaryaspor oyun üstünlüğünü kurdu ve topu biraz daha eline geçirdi. Sonrasında defans arkasına yediğimiz top ve 1-1'lik sonuç. İkinci yarı başka bir oyun planına geçmeyi denedik ve bunu zaten devreye girmeden 6-7 dakika kala uygulamaya geçirdik. O, 6-7 dakikada iki tane pozisyona girdik. Yani yapmak istediğimiz uygulamayı aslında yerine getirmişlerdi. Devre arasından sonra bunu devam ettirmek istedik ama istemediğimiz bir gol, takım savunması anlamında yaptığımız bir hata bize çok pahalıya mal oldu. Üzgünüz tabii. Bir hafta kazanıp, bir hafta kaybetmemiz yani istikrar sağlamamız gerekiyor. Uzun zamandır istikrar sağladığımız ligde en azından 1 puan alabileceğimiz bir müsabakaydı. Oyuncularımın mücadelesini tebrik ediyorum" dedi.

"Her maçı kazanmak için oynayan bir Sakaryaspor izleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise, "İlk defa maçın içinde olanları konuşmak ve maçı değerlendirmek istemiyorum. Ayağımın tozuyla geldim. Çünkü buraya geldiğimde duygusal anlar yaşıyorum, bir önceki dönemimiz var. Şimdi geldikten sonra yeni bir süreç başladı. Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimde oyunculara, 'Bu camiayla, Sakaryaspor taraftarıyla yıldızımız hiç barışmamıştı. Bu maçta almış olduğunuz bu galibiyet inşallah hem camiayla hem taraftarla olan barışma günümüz olsun. Bana bunu hediye ettiniz, size çok teşekkür ediyorum' dedim. ve bundan sonra yepyeni bir süreç, coşkulu, gerçekten her maçı kazanmak için oynayan bir Sakaryaspor izleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bunun için var gücümle çalışacağım. İnsan, başladığı günden geçirdiği süre zarfı içerisinde bir gelişim gösteriyor. Kendi yaptığı hataları da eğer görebiliyorsa bu zaten gelişimsel bir süreç oluyor. Buradan gittikten sonra birçok takımda görev aldım, çalıştım ama buranın atmosferi çok farklı. Hayatımda ilk defa bir tribüne üçlü çektirdim ve bu da Sakaryaspor camiasıyla özdeşleşti. Bunu tarih yazdı. Geçmişe dönüp baktığımda bu güzel hatıralar her zaman aklımda kalacak. Yenilerini de ekleyeceğiz inşallah" diye konuştu.

"Hep puan alarak gideceğimizi düşünüyorum"

Püren, yeni gelen oyuncularla beraber çok daha güçleneceklerini vurgulayarak, "Ama Sakaryaspor eğer kendi kimliğinde gerçek gücünü ortaya koyarsa zaten Sakaryaspor için zorlu fikstürün çok büyük bir dezavantajı yok. Çünkü Sakaryaspor camiasında çalışmayı özümserse oyuncular bu formanın değerini, kıymetini bilirlerse öyle maçlar aslında motivasyon anlamında bizim için çok daha büyük avantaj olacak. Önümüzdeki süreci hep puan alarak gideceğimizi düşünüyorum. Onun sinyallerini de bugün verdik. Oyuna başladığımızda hem yeni bir teknik adam hem ufak tefek direktiflerimiz oldu. Bununla birlikte oyuncularda bir kafa karışıklığı olabilir ama 'B' planını yapmıştık. Eğer bunu tutturamazsak oyun içerisinde değişiklik yapıp diğer plana geçeceğimizi oyuncularımıza söylemiştik. Hatta rakibin son 3-4 maçında üçlü dizilişe karşı da bir tedbirimiz vardı. O değişiklikten sonra zaten oyun bize doğru dönmeye başladı. Kaptığımız toplarla çok çabuk rakip kaleye inip tehlikeli pozisyonlar ürettik" şeklinde konuştu.

"Benim buraya bir borcum var ben o borcu ödemeye geldim"

İlker Püren son olarak, "Benim buraya geldiğimdeki hissiyatım şuydu; artık burayı tanıyorum, camiayı tanıyorum taraftarların bizden nasıl bir oyun beklediğini çok iyi biliyorum. Sakaryaspor'dan ayrıldıktan sonra içimi cız ettiren olaylar oldu. Ama benim burayı, camiayı tanıyor olmam hem benim adıma hem de camia adına çok pozitif bir süreç diye düşünüyorum. Buraya gelirken benim özelimde hiçbir şey konuşmadan gelmem lazımdı, çünkü benim buraya bir borcum var ben o borcu ödemeye geldim. Benim için ne maddiyat önemli ne başka bir şey önemli değil. Odamda, ofisimde çalışıp bu camiayı bu şehri mutlu edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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