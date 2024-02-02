Sakaryaspor, Bandırmaspor'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçın önemi çoktu bizim için aslında baktığımızda deplasmanda ilk yarıda dört iki pozisyonumuz vardı. Özellikle ikinci yarıda rakibe pozisyon vermedik. Yüzde yüz pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. Atsak bizim lehimize olabilirdi. Rakibe pozisyon vermesek de iki pozisyon bizi etkiledi. Birinde duran toptan gol yedik, üzgünüz bu anlamda. Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu oynadık ve tabii ki gol atmamız geriyordu ama ikinci yarıdan memnun değilim. Daha iyi oynamamız gerekiyordu. Süreç devam ediyor, iddiamızdan kaybettiğimizden dolayı geride kalsak da sezon sonunda hedefimiz Süper Lig'de olmak. Bunun için eksiklerimizi tamamlayacağız" dedi.

"Bu maç önemli bir virajdı"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, "Ciddi anlamda 3 değil 6 puanlık müsabakaya çıktık. Rakiplerimize ve rakiplerimizin oynayacağı diğer rakiplere baktığımızda, bu maç önemli bir virajdı. Ben bugün mücadelenin gelip geldiğini düşünüyorum. En baştaki gibi 2023'te bıraktığımız takım ruhuna geriye döndüğümüzü düşünüyorum" diye konuştu. - SAKARYA