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Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu

Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
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Galatasaray'ın Sivasspor'u yendiği maçın son dakikalarında sakatlanan ve sahadan sedyeyle ayrılan Barış Alper Yılmaz'ın durumu netlik kazandı. Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan milli futbolcunun 9 Aralık Pazartesi günü (yarın) İstanbul'da MR'ı çekilecek. Öte yandan Barış Alper'in stattan sekerek ayrıldığı da görüldü.

Galatasaray'ın Sivasspor'u yendiği maçta Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Barış Alper Yılmaz'ın son durumu belli oldu.

Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu

YARIN İSTANBUL'DA MR'I ÇEKİLECEK: DİZ VE AŞİL TENDONUNDA AĞRI VAR

Barış Yurduseven'in haberine göre; Barış Alper'in dizine bandaj yapıldı. Ayağını hafif hafif basabiliyor. Kontrolleri Sivas'ta değil İstanbul'da yapılacak. Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın 9 Aralık Pazartesi günü (yarın) İstanbul'da MR'ı çekilecek. Barış Alper, stattan sekerek ayrıldı. Öte yandan oyunun ikinci yarısında sahadan ayrılan Osimhen'in arka adalesinde sakatlık olduğu şüphe ediliyor.

Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın son durumu belli oldu

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıSeydo:

Algıcı gs ortalığı ayağa kaldırdı yüne. Bu kulüp devlet tarafından incelenmeye alınmalı.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme177
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Haber YorumlarıTuna gündüz:

Bak hangi takımlı olursan ol. Hiç önemli değil, bu ülkede ekmek yiyen yabancı bir futbolcu türk bir futbolcuya insanlık suçu işledi. Ve herkes bunu film izler gibi izledi.

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Alçaklık bu . milli takımın göz bebeği oyuncuya bu yapılır mı. GS millî takımdan oyuncularını çekmeli

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

HIC BISEYY YOKKK YINE KANDIRMACA YINEE ALGIIIIIIII

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme96
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Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Halâ algıdan bahsedecek kadar alçalmış kişiler görüyoruz yorumlarda. “İnsan” iseniz maçı izler ve bu yazdıklarınızdan dolayı utanırsınız. Vicdanınız çürümüş sizin!

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıYalcin Kocer:

Haftaya ilk on bir oynar

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme47
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Haber YorumlarıIsa Karli:

manajın orada ne işi var kasti hareket olduğu belli hala algı yazık bu hareket kesinlikle kırmızı kart ama futbol fantiklerine göre değişebilir

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Galatasaray lı falan değilim ancak arkadaş ayıp ayıp böyle bir şey yok var a gitti defalarca seyretti ve sarı doğru dedi Türk futbolunun yüz karası algıcı hakemler

Yorum Beğen52
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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Bu faul değil adam yaralama fan yatarı var hakem normal dedi yaaaaaaa yuhhhhhhhh

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıUğur:

Fetöbahçe mhk ve tff yi satın aldı parasıyla acur ve yalı çocukları iş başında karşınızda Anadolu var hakkımızı yedirmeyeceğiz size

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
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