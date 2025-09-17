Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'e sürpriz teklif

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen Spor Masası programının canlı yayın konuğu oldu.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'E TEKLİF

Adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp'in seçim sürecini iyi yönettiğini anlatan Saran, "İmza toplayanlara hiçbir zaman ters bir şey söylemedim. Bilakis 'Demokratik haklarıdır.' dedim. Ben imza vermedim. Bir başkanın böyle gönderilmesini doğru bulmadığımı söyledim. Aksi bir şey söylemedim. Süreci gayet güzel yönettiler. Hakan Bey geldi ve hiçbir talepte bulunmadı. Hakan Bey veda etmedi, feda etti. Biz güçlü bir Futbol AŞ kuruyoruz. İçinde Süleyman Orakçıoğlu, Sinan Öncel, Ankara'dan Recep Uzelli Bey olmak üzere güçlü bir Futbol AŞ kuruyoruz. Başkan vekilliğini de Hakan Bilal Kutlualp Bey'e teklif edeceğim, inşallah kabul eder. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

'MOURINHO YALNIZ KALDI'

Sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun "yalnız" kaldığını düşündüğünü aktaran Sadettin Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haziran ayında yapılsaydı biz kendimize göre futbol aklıyla gelecektik. Eylül ayında yapmayı düşündüğünde Ali Bey'e 'Güven oyunu kongrede değil, sahada almak lazım.' dedim. 'Mayıs 2026'da yap kongreyi.' dedim. Hatta 'Çık Mayıs 2026'da şampiyonluk gelmezse bırakırım de, camiaya rahatlık gelsin.' dedim. Eylüle karar verdi, kendi takdiridir. Ben geldiğimde Mourinho devam etseydi, ilk önce Mourinho ile konuşurdum. Eleştirdiğim konulardan biri iletişim. Dinlerdim, 'Neden böyle oldu?' derdim. Ona göre karar verirdim. Başkaları mutlu olsun diye göndermezdim. Aralarında bir sıkıntı var. Tek taraflı olmaz hiçbir zaman. Bunu değiştirebilir miyiz diye denerdim, baktım ki olmayacak ona göre karar verirdim."

'CONTE İLE ANLAŞ' DEDİM'

Geçen sene aday olmayı düşündüğünde Ali Koç'a "Mourinho ile anlaşma Conte ile anlaş." dediğini anlatan Saran, "Ben Conte ile anlaşmıştım. Mourinho ile çok rahat geçinemeyeceğini düşündüm. Conte gibi başarıya aç birini görmedim. Conte'ye 'Tottenham'da ne oldu?' dedim. 'Çok yalnız bırakıldım' dedi. Kolundan tuttum, 'Türkiye'de hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Yanında olacağım, en yakın arkadaşın olacağım, aile olacağız.' dedim. Bu, onun hoşuna gitmişti. Kabul etmesinin sebeplerinden biri de buydu. Mourinho'nun yalnız kaldığını düşünüyorum. Devam etseydik Mourinho ile şampiyon da yapardık, Şampiyonlar Ligi'ne de giderdik." ifadelerini kullandı.

'BİR BAŞKAN TAKIMINI HİÇBİR ZAMAN KÖTÜLEMEZ'

Sadettin Saran, sarı-lacivertli ekibin iyi bir kadrosu bulunduğunu ve şampiyon olacaklarına inandığı dile getirdi.

İyi transferler yapıldığının altını çizen Saran, "Bir başkan adayı ve bir başkan takımını hiçbir zaman kötülemez. Bu, bizim takımımız. Bahanelerin arkasına sığınmayacağız. En iyi takım, bu takım. Bu takımla şampiyon olacağız. Yola böyle çıkacağız. Ocak'ta gerekirse değişiklikler yapılır. Dortmund günlerinden kalan, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş oyunculardan futbol aklı oluşturduk. Şu an izliyoruz. Zamanı gelince dokunuşlar yaparız. Bu takım bizim takımımız." ifadelerini kullandı.

Hayalindeki Fenerbahçe'yi de anlatan 61 yaşındaki başkan adayı, "Tekmeye kafayla giren, kardeşlik ruhu olan, Fenerbahçe ruhunu, 'Kadıköy cehennemi'ni bize geri getirmemize fayda sağlayacak ekip kuracağız. Atik, çevik, koşan, birlik ve beraberlik halinde koşan bir takım oluşturacağız." dedi.

HİSSELERİMİ ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSA DEVREDİYORUM'

Sadettin Saran, şans oyunları bayisi olan bir şirkete sahip olduğunu ve bunun adaylık konusunda sorun teşkil etmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bayi diyoruz. Bu, oranları belirlemeyen basit bir bayi. Yüzde hesabıyla çalışan bir bayi. Beni şu rahatsız ediyor. Bu yalanları yayanlar, ne yazık ki içimizden. Kendi koltuk sevdası için yayanlar, araştırma zahmetinde bulunmuyorlar. Biz Avrupa'da spor endüstrisinde çok büyük söz hakkı olan 3-4 firmadan biriyiz. Avukatlarımızdan biri Emin Bey, CAS avukatı, kumpas sürecinde Fenerbahçe'nin avukatlığını yapmış. Yurt dışında avukatlarımız var. Milyonlarca dolarlık FIFA ile UEFA ile senelerce iş yapmışız. Fenerbahçe yönetimine aldığım hukukçular, iyi Fenerbahçeli avukatlar var. Bunlar bir şeyi atlıyor. FIFA'dan randevu almayı bırakın, telefon edemeyecek, yerini bilemeyecek insanlar konuşuyorlar. Bu beni üzüyor."

'PROBLEM OLACAK BİR ŞEY YOK'

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Saran, şöyle devam etti:

"Bu yalan rüzgarı kararsızları etkilemek için, insanların kongreye gelmelerini etkilemek için yapılan şeyler. Gelebilecek en kötü şey, hak mahrumiyeti. Türkiye'de hak mahrumiyeti olmayana maalesef başkan denmiyor. Biz devir isteği için 22 Ağustos'ta divan kurulu seçim tarihini resmen açıklamadan başvurmuşuz. Gerekli başvurular yapılmış. İnsanlar konuşuyor. İnanılmaz bir şey oldu ve men edildim diyelim. Yine Fenerbahçe'ye gelebilecek bir şey yok. İnanılmaz atıyorlar, tutuyorlar, kayyum diyorlar. Millet de 'Acaba?' diyor. O noktaya geldiğinde gerekirse kapattırırım. Fenerbahçe'ye gelecek bir şey yok. Maalesef başkanımız Ali Bey de 'Kızına devrediyor, bu bir sorundur.' diyor. Ben, Tuttur'daki hisselerimi üçüncü bir şahsa devrediyorum. Kızıma devretmiyorum. Hayatım boyunca birinci önceliğim ailem oldu. Bu ölene kadar da böyle olacak. İkinci önceliğim şirketlerim, üçüncü önceliğim de Fenerbahçe oldu. Bu saatten sonra iki ile üç yer değiştiriyor. Seçildikten sonra Fenerbahçe'deki başarılarımıza odaklanmak için Saran Holding'deki hisselerimi devrediyorum. Buna da müsaade edin. 36 sene önce kurdum, tırnaklarımla kurdum. 67 ülkede iş yapıyoruz. Bulunduğumuz sektörlerde lideriz. Ben müsaade edin de kızıma devredeyim. Saran Holding'de Tuttur'a ait çok küçük bir hisse var. Dolaylı yoldan kızıma ait olmuş olacak. Hiçbir sorun teşkil etmeyecek. FIFA size bir süre veriyor. İyi niyet göstergesi bekliyor. TFF'de 57, FIFA'da 27 oluyor. Problem olacak bir şey yok."

'İNSANLAR İKİ BAŞKAN ARASINDA GİDİP GELMEKTEN BIKMIŞ'

Sadettin Saran, seçim yarışında kendilerini şanslı gördüğünü belirterek, "Güzel çalışıyoruz. Herkesi dinliyoruz. Gece gündüz çalışırken, çalışmalarımızın yüzde 30'u kazanmak için, yüzde 70'i ise kazandıktan sonra başarmak için. Sorunu bilmek çözmenin yüzde 50'si. 'Bir değişim' diyor insanlar. İnsanlar, 27 yıldır iki başkan arasında gidip gelmekten bıkmış. Ciddi bir teveccüh görüyorum." diye konuştu.

Mevcut başkan Ali Koç'un finansal açıdan önemli işler yaptığını anlatan Saran, "Yiğidi öldür, hakkını yeme. Ali Bey finansal konularda son derece başarılı. Bankalar Birliğinden de çıkacak. Ondan çıkınca, biz de geri kalan borçları kapatınca gelirlerimize kimse el koyamayacak. Borçsuz kulüp ve borçsuz şirket yoktur. Sorun yok, bunlarda gelirlere el konmaması önemli olan. Bu kulübün 300 milyon dolar geliri var. O yüzden sıkıntı görmüyoruz. Mevcut yönetim bu konularda oldukça başarılı." değerlendirmesinde bulundu.

'BAŞARI, BİRLİK VE BERABERLİK OLMADAN GELMEZ'

Sadettin Saran, en büyük hayalinin sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşayıp üç başkanın (Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran) elini havaya kaldırmak olarak açıkladı.

Başarı için birlik ve beraberlik vurgusu yapan Saran, "En büyük hayalim şampiyon yapıp üç başkanın elini havaya kaldırmak. Şampiyon yaptığınızda bunun sürdürülebilir olması için bunu yapmak lazım. Aday olduğum için nelerle uğraşıyorum. Bu birlik ve beraberlik sözlerinin altında bunlar samimiyetsiz oluyor. Buna son derece karşıyım. Eski bir milli sporcuyum, takım kaptanlığı yaptım. Spor bursuyla yurt dışında okudum. Buradaki başarı, birlik ve beraberlik olmadan gelmez. İstediğin kadar antrenman yap olmaz. Olur da kaybedersek seçim zamanı gösterdiğimiz iyi niyet bozulmayacak. Hiçbir zaman bel altı vurmayacağız. Desteğimiz daha fazla devam edecek. Kimsenin şüphesi kalmasın." ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, sponsorlukların öneminden bahsederek, "Ali Bey şüphesiz iyi bir Fenerbahçeli. Bu işlerden anlayan çok kıymetli arkadaşlarımız var. Ayrıca profesyonellerden oluşan bir komite kuruyoruz. Mevcut sponsorlukların üzerine ilave edeceğiz. Daha da artıracağız. Herkese aynı mesafede olacağız. Küsenler var, onları geri kazanacağız. Bu konuda hiçbir sıkıntı görmüyoruz." dedi.

HAKAN SAFİ'YE CEVAP

Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi'nin hakkında söylediği sözlere de yanıt verdi.

Saran, Hakan Safi'nin kendisinin muhatabı olmadığını ifade ederek, "Talihsiz bir açıklama olmuş. Ben onların lehine çekilince, çok büyük Fenerbahçeliydim, büyük adamdım, sözümü tutmuştum... Sonra bana gelip yöneticilik teklif ettiler. 'Futbolun başına geç.' dediler. O zaman öyle değildi de şimdi rakip olunca mı bunlar çıktı? Birlik, beraberlik ve samimiyet anlayışınız bu mudur? Talihsiz, Fenerbahçe'ye zarar veren açıklamalar. Biraz da korkunun getirdiği açıklamalar." değerlendirmesinde bulundu.

Sadettin Saran, kulüp gelirlerini artıracağını vurgulayarak, "Maaşları yöneticiler ödemez, kulüp öder. Taşın altına elini koyacak, Fenerbahçe'nin iyiliği, şampiyonluğu için varını yoğunu verecek ekiple geliyoruz. Genç bir ekiple geliyoruz. Biz bu konuda rahatız. Bu konuda da dezenformasyon var." diye konuştu.

'BAŞKAN OLMAK ÇOK BÜYÜK BİR ONUR'

Yönetim kadrosunda ileride başkan olabilecek insanların olduğunu kaydeden Saran, "Biz, bu sürede gençlerin önünü açacağız. Bizden bir şeyler öğrenecekler. Benden daha iyi başkan olacaklar. Ben, Fenerbahçe'nin geleceğini düşüneceğim. Fenerbahçe Kulübünde başkan olmak çok büyük bir onur. Buraya gelecek insanların, 'Ben buraya gelebilirim.' demesi lazım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, bazı işlemlerin hızlanması için bakanlıkla görüşmesine değinen Saran, "Bakanlıkla görüşeceğini söylediği zaman Ali Koç'a teşekkür ettim. Fenerbahçe'nin lüzumsuz bir krize girmesini istemediği ve kulübün iyiliğini düşündüğü için bakanı iki kere aradı. Sağdan ve soldan bazı şeyler duyuyorum. Bana gelen herhangi bir şey yok. 'Arkamdan bakanlıkla görüşenler var' dediğimde Ali Koç'u kast etmedim. 'Aday olamaz' dediler. Aday olduk. 'Başkan olamaz.' dediler. Olacağız. 'Şampiyon olamazlar.' diyecekler. Şampiyon da olacağız." şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ'UN 'PROJESİ YOK' SÖZLERİNE CEVAP

Ali Koç'un kendisi için söylediği "Şampiyonluk ve E Blok'u kaldırma dışında bir projesi yok" sözlerine cevap veren Saran, şunları kaydetti:

"Üzüldüm. Tabii ki projemiz var. Hatta 'E Blok'u nasıl kaldıracak? Orada verilmiş bir hak var.' sözünü duydum. Kendi zamanında nasıl yaptıysa biz de öyle yapacağız. İnsanları dinliyoruz. Biz, böyle bir ihtiyaç olduğunu gördük. Gerekeni yapacağız. 20 bin kombineyi 40 bine çıkaracağız. 'Kadıköy Cehennemi' ve 'Fenerbahçe Ruhu'nu geri getireceğiz. Gayrimenkul projelerimiz var. Gençler için projelerimiz var. Kulüp kanalı ve dijital platform için projelerimiz var. Ayrıca yaşlılarımız için de gerekeni yapacağız. Dereağzı'nda bir yerleri vardı ama çıkmak zorunda kaldılar."

'FUTBOL AKLINDA BİR SIKINTI GÖRÜYORUM'

Fenerbahçe'nin son 11 sezonda şampiyon olamama sebeplerine değinen Saran, "Futbol aklında bir sıkıntı görüyorum. Karar merciinde bir sıkıntı görüyorum. 348 gün hocasız kaldık. İletişimde de bir sorun görüyorum. Sadece taraftar ve medya ile değil, Samandıra ile de bir iletişim problemi var. Bunların da çözümü, insan sevgisidir. Bunları yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kurumsal hafızaya çok önem verdiğini dile getiren Saran, "Daha önceki dönemlerde yapılan hatalardan bir tanesi de çok fazla insanın değişmesi. Bu, kurumsal hafızaya zarar verir. Ben, geldiğim zaman liyakate bakarım. Herkesle konuşacağım. Sonrasında devam etmeyeceklerimiz de olabilir." dedi.

Yatırım AŞ'nin kurulacağını aktaran Saran, "Arkadaşlarımın çalışmaları var. Her işi erbabına bırakmak lazım. Finanstan ve hukuktan anlayan arkadaşlarımız var. Yatırım AŞ'yi kuracağız. Daha önceki yönetimlerin yaptığı güzel projeleri biraz daha geliştireceğiz. 200 milyon dolardan fazla gelir bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

'ONLARA DA DOKUNMAK LAZIM'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine ve hakem kararlarına değinen Saran, şunları söyledi:

"Ben, dış etkenlere inanıyorum. Dış etkenlerin olmadığını söylemek, yönetime büyük haksızlık. 'Dış etken var.' dedikten sonra bahanelere sığınmak da zayıflıktır. Bunu yanlış buluyorum. Bir kısır döngüye giriyoruz. Bu durum, gelen hocayı ve oyuncuyu etkiliyor. Sen güçlüysen, tekmeye kafa atan bir takım kuruyorsan ve bahanelere sığınmıyorsan her şey mümkün. Bir önceki federasyon başkanı gitti. Büyük bir fark gördük. Demek ki bunlar mümkün. Geçen sene az kalsın şampiyon oluyorduk. Ankara'da bir bakana gidiliyor, görüşülüyor ve çıkılıyor. Orada genel müdür var, genel müdür yardımcısı var ve daire başkanı var. Ben bir binaya girdiğimde herkesin elini sıkıyorum. Böyle olman lazım. Yukarıdan bir bakış, ters tepiyor. Yukarıdan 'Bunu yapın.' dediklerinde de bir şey yapmazlar. Federasyona gittiğinizde bunun gözlemcisi var, disiplin kurulu var ve Merkez Hakem Kurulu var. Bunların hepsiyle konuşmalıyız. Ankara'da çok büyük Fenerbahçe taraftarları var. Onlara da dokunmamız lazım."

'BİZ BİR DÜNYA KULÜBÜYÜZ'

Dünya kulübü olduklarını dile getiren Saran, "Geçenlerde dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesinin başkanıyla konuştuğumda 'Biz, bir dünya kulübüyüz.' dedim. Alaycı bir şekilde 'Nasıl?' dedi. Ben de ona 'Olimpiyatlara kaç sporcu gönderdin?' diye sordum. Bunun gururunu taşıyoruz ama biz kendi ihtişamımızı unuttuk. Bunu önce kendimize hatırlatmamız lazım." dedi.

Ali Koç'u eleştirmek istemediğini belirten Saran, "Ali Koç, çok iyi bir Fenerbahçeli. Çok da güzel işler yaptı. Karşılaştırmayı yanlış buluyorum. Sadece fark yaratacağımı düşünüyorum. Ben, sıfırdan geldim. Devlet memuru çocuğuyum. 40'tan fazla şirket yönetiyorum. Ekibimi seviyorum, onlar da beni seviyor. Şirketlerimde işten ayrılma oranı, medya sektörünün en düşüğü. Bizdeki yöneticilerin yüzde 54'ü kadın. Liyakate önem veriyoruz. Biz, insanları seviyoruz. Empati yapıyoruz ve insanları seviyoruz. Karar vermekte zorlanmam ve fevri değilim. Bunlar şampiyonluğu getiremeye yeterli." diye konuştu.

'FENERBAHÇE'Yİ YÖNETMEYE TALİBİM'

Kulübün kongre üyelerine seslenen Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne kadar büyük bir camia olduğumuzu gösterelim. Lütfen herkes sandığa gelsin. Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye talibim. Fark yaratacağımı düşünüyorum. Sadece başarıda değil, başarısızlıkta da ezber bozacağıma inanıyorum. Beni destekleyen çok insan var. Onlarda bir hayal kırıklığı görürsem zaten bırakırım. Bu kampanya sürecinde de mümkün olduğu kadar centilmence işi yürütmeye çalıştık. Gençlerimize örnek olmalıyım. Ben mücadeleden ve kavgadan korkan bir insan değilim ama gerçek güç, sakin kalabilmektir. Ben bunu göstermek istiyorum."