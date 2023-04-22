Rize'de amatör maçta sahaya yakışmayan görüntüler

Güneysuspor ile Çayelispor maçının son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Rize Bölgesel Amatör Ligi terfi maçında Güneysuspor ile Çayelispor karşı karşıya geldi. Maçın 12. dakikasında Çayelispor, Cemal Dogu'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Golün ardından Güneysuspor eşitliği yakalamaya çalışsa da skoru eşitleyecek golü bulamadı. Hakem Berkay Yavuz'un son düdüğü çalmasıyla birlikte iki takımın futbolcuları soyunma odalarına doğru giderken, yaşanan tartışma sonucu kavga çıktı. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Polis ekipleri sahaya girerek birbirine saldıran futbolculara müdahale etti. Güçlükle yatıştırılan kavgada iki takım da soyunma odalarına gönderildi. - RİZE