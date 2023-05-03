Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki başarısını değerlendirdi

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndükten sonra, Dünya Güreş Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları için de rehavete kapılmadan çalışıp kariyerlerini başarıyla noktalamak istediklerini ifade ettiler.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, 17-23 Nisan arasında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları için de rehavete kapılmadan çalışıp şampiyonluğu elde ettikten sonra kariyerlerini başarıyla noktalamak istediklerini ifade ettiler.

ASKİ Spor Kulübü Rıza Kayaalp & Taha Akgül Spor Kompleksi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Milli Güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, altın madalyayla tamamladıkları Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki performanslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA EN FAZLA MADALYA ALAN KULÜP OLARAK TARİHE GEÇTİK"

Toplantıda ilk olarak söz alan ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, 2020 yılında açılan Rıza Kayaalp & Taha Akgül Spor Kompleksi'nin Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri olduğuna dikkat çekti. Akgül, kulübün çalışmalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Hırvatistan'da Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9 madalya alarak Avrupa Şampiyonası'nda en fazla madalya alan kulüp olarak tarihe geçtik. Yine halterde de 15-23 Nisan tarihleri arasında Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda 8 madalya kazandık. ASKİ Spor sporcularımıza, çalışanlarımıza, yöneticilerimize ne kadar destek olursak iyi, onların başarıları biz sevindirdi. Bu tesisten daha fazla yararlanabilmek için '300 çocuk projesi'ni başlattık. 4 binin üzerinde gencimiz spordan faydalanıyor. Macunköy'de de Türkiye'de ilk defa yağlı güreş tesislerinin açılışı seçimden sonra yapılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılına kadar Ankara'da güreş müsabakaları düzenletir, bundan da çok zevk alırmış. Daha sonra bu kesintiye uğramış. Kulübümüz yarından itibaren federasyona müracaat edecek, Ankara'da çok görkemli ve büyük bir müsabaka hazırlığı içindeyiz."

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR TESİSİ GÖRMEDİ GÜREŞÇİLERİMİZ"

Arslan'dan sonra söz alan Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül, 10. defa şampiyon olduğu Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki performansı ve kendi adını taşıyan spor tesisleri ilgili şunları söyledi:

"Başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. 10. Avrupa Şampiyonluğum oldu, rabbim bu başarıyı bana nasip etti ama tabii bu başarıyı kazanırken de çok büyük özveri, çalışma ve disiplin gösterdik. Söylerken kolay geliyor ama bunun altında çok büyük bir emek ve azim var. Aynı zamanda çok da büyük bir stresi aşarak biz şampiyonluğa ulaşıyoruz. 10 sayısı benim için çok önemliydi. 9 da çok büyük bir rakam ama bu rakamı 10'a çıkartabilmek önemli serbest güreşte. Dünya tarihinde rekor yediyken benim bunu 10 yapmam bu işin ne kadar zor olduğunu zaten gösteriyor.

Bu kulübe emek veren Onursal Başkanımız, aynı zamanda bizlerin değerli büyüğü Mansur (Yavaş) Başkanımızın bizlerde çok emeği var. Her zaman kulüp tesislerini söylüyoruz. Gerçekten gurur duyarak bu tesislere geliyoruz. Güreş hak ettiği değeri inanın gördü. Daha önce böyle bir tesisi görmedi güreşçilerimiz. ve ilk kez güreşçilerimiz hak ettiği yerde. En hijyenik, en sağlıklı, en lüks şekilde antrenmanlarını yapıyorlar. Bu da bize gurur veriyor."

Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları için de rehavete kapılmadan çalışıp şampiyonluğu elde ettikten sonra da kariyerini başarıyla noktalamak istediğini belirtti.

"2024 OLİMPİYATLARIYLA BU İŞİ BIRAKMAK EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİR TANESİ"

Avrupa Şampiyonası'nda sakatlansa da en çok şampiyon olma rekorunu egale etmek için minderde kaldığını belirten Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, kendi adını taşıyan spor tesisi ve gelecek hedeflerine dair şunları söyledi:

"ASKİ Spor Kulübü olarak yıllardır ülkemize madalyalar ve başarılar kazandıran bir kulübüz. 600'e yakın sporcu kalıyor burada, ASKİ Spor Kulübü bünyesinde. Belediyelerimiz sayesinde kulüpler ayakta kalıyor, amatör sporlar ayakta duruyor. Belediyeler de olmasa inanın çok zorluklar çekeceğiz. Ben öncelikle şunu gerçekten vurgulamak istiyorum ki, Sayın Mansur Başkanımız geldiğinden itibaren bizi desteklemeye devam etti. Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan elinden gelen bütün çabayı gösterdi, bizden desteklerini esirgemedi.

2024 Olimpiyatları var önümüzde, bu Avrupa Şampiyonası benim için şu yüzden önemliydi; ikinci dakikada sakatlanmama rağmen, çok büyük bir sakatlık geçirmeme rağmen kırılması zor 12 şampiyonluk bir rekor vardı. O rekoru kırabilmek için bir daha fırsat gelmeyebilirdi. Rekoru egale etmek hedefim vardı. Şükürler olsun bunu gerçekleştirdim, zor da olsa. Son 4 dakika inanılmaz zorlandım ama hiçbir zaman bırakmak istemedim maçı. Şükürler olsun 12. kez Avrupa Şampiyonu olarak önümüzdeki Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlara daha moralli bir şekilde hazırlanıp İnşallah 2024 Olimpiyatlarıyla bu işi bırakmak en büyük hayallerimden bir tanesi."