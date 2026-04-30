Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, AA Spor Masası'na konuk oldu

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Rıza Kayaalp'in Avrupa şampiyonalarında 13 altın madalya kazanan ilk güreşçi olmasının ciddi bir özveri gerektirdiğini ve çoğu kişinin bu başarının büyüklüğünü anlayamadığını söyledi.

Rıza Kayaalp ile beraber AA Spor Masası'na konuk olan Akgül, 11 madalya (2 altın, 3 gümüş, 6 bronz) kazandıkları Avrupa Şampiyonası'ndan alınlarının akıyla çıktıklarını belirterek "Etkileşim olarak, ülkemizde oluşan gündem olarak gerçekten çok memnun kaldığımız bir Avrupa Şampiyonası oldu. Tabii Rıza kardeşimizin burada aldığı altın madalya hepsinden daha değerliydi. Çünkü Aleksandr Karelin gibi gelmiş geçmiş en iyi güreşçi olarak nitelendirilen bir ismin rekorunu geçti. Dile kolay; 13 farklı yıl, 13 farklı şehirde Avrupa'nın bütün iyilerini yenerek şampiyon oluyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Gerçekten başardığı şeyin tabii herkes farkına varamıyor. Orada ciddi bir özveri var. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken ailesinden, sevdiklerinden ayrı gidiyor kampına bu yaşında, 36 yaşında. Madden ve manen gerçekten hiçbir şeye ihtiyacı yokken sırf ülkemizin bayrağının dalgalandırılması adına, rekorun Türkiye'ye gelmesi adına bu özveriyi gösteriyor." dedi.

Rıza'nın, Avrupa şampiyonluğu yolunda Rus ve Belaruslu rakiplerinin sportmenliğe aykırı davranışlarıyla karşılaşması sorulan Akgül, "Rıza orada çok büyük bir stres yaşadı. Çünkü bu kolay bir rekor olmayacaktı, bunu biliyordu. Özellikle Rus ve Belaruslu rakiplerimiz bizleri müsabaka içerisinde tahrik etti. Onların amacı Rıza'yı orada normal müsabakada yenemeyeceklerini bildikleri için biraz böyle tahrikle kışkırtmaya çalıştılar. O da çok sakin kaldı. Tabii orada genç bir çocuğun Rıza'ya, böyle efsanevi bir rakibine karşı yaptığı fair-play dışı hareket de dünya güreş kamuoyunda ve Türkiye spor kamuoyunda ciddi bir yankı buldu. Rıza iki gün boyunca ülke gündemindeydi. Bu da tabii federasyonumuzun aslında isteyeceği şeylerin başında geliyor. Biz güreşin görünürlüğünü artırmak istiyoruz. Amacımız sadece burada performans değil. Biz güreşi yaşatmanın derdindeyiz, güreşin görünürlüğünün artırılmasının derdindeyiz. O yüzden basınımıza, ajanslara, sosyal medyaya çok değer veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akgül, kariyerlerinin aynı döneme denk gelmesinden dolayı Rıza ile aralarında bir bakıma kader birliği olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii 19 yaşından beri birlikte milli takımımızı temsil ediyoruz, kolay değil. İki ağır sıklet; biri grekoromende, biri serbestte. Her gittiğimiz yerde birinci oluyoruz. Bu müthiş bir duygu. Her zaman denk gelecek bir olgu değil ve hiçbir ülkede bunun benzeri daha önce yaşanmamış. Dünyada benzeri yok. Yani hem grekoromende birinci olacaksın hem serbestte hem de kadınlarda. Yasemin'i (Adar) de bu işin içerisine dahil ediyorum. Üç ağır sıklet gidiyoruz, üç dünya şampiyonluğunu alıp geliyoruz. Dünyanın en güçlüleri oluyorsun. Sosyal hayatta da mesela hep birbirimize destek verdik. 19 yaşından beri o kadar anımız var ki, bu süreçte de birbirimizi hep tatlı rekabet içerisinde güdüledik. O şampiyon oldu. O oluyorsa ben de olayım dedim, ben oldum. Ben oldum, o oldu. Peş peşe olduk hep."

"Güreşe devam etseydim Avrupa rekoruna ortak olabilirdim"

Rıza'nın, federasyon başkanlığı sürecinde de hep yanında olduğunu vurgulayan Akgül, "Şimdi de beraberiz. Sağ olsun bu yola çıktığımızda en büyük destekçilerimizden biri oldu. Fayda sağlayacağımızı bildiği için bu yola baş koyduk. Şu anda da hala aynı, onun da amacı güreşe hizmet etmek. Şu an hala aslında onu yapıyor. Amacı Türk güreşinin daha iyi yerlere gelmesi. Bir yerlere gittiğimizde güreşle alakalı eksiklerimizi, taleplerimizi söylediğimizde onun da ayrı bir şekilde bu konulara destek vermesi bize çok avantaj sağlıyor. Tabii bu birliktelik Türk güreşi adına da çok değerli. Özellikle Rıza ile beraber oluşumuz, Yasemin'in de yine aynı şekilde Türk güreşine destek verme adına çıktığımız bu yolda bizlere destek vermesi, şampiyonların bir araya gelmesi çok kıymetli. Biz bu yola çıkarken camiamızı bir araya getireceğiz ve birleştireceğiz diye söz verdik. Çünkü güreşin pastası çok küçüldü. Biz bu pastayı tekrar büyütmek istiyoruz. Camiamızı, tekrar spor camiasının en güçlü camialarından biri haline getirmek istiyoruz. Bu da ancak birlikle sağlanır, bölünerek sağlayamayız. Rıza ayrı bir yerden destek verecek, Yasemin ayrı bir yerden, biz ayrı bir yerden. Bütün dünya, Avrupa, olimpiyat şampiyonu olmuş güçlü isimler herkes ayrı bir yerden destek verecek ki Türk güreşi bir yerlere gelebilsin. O anlamda aramızdaki bu manevi duygunun, birlikteliğin, yol arkadaşlığının da ben Türk güreşi adına çok hayırlı olduğunu, inşallah gelecekte de çok büyük hizmetler edeceğimizi düşünüyorum." yorumunu yaptı.

35 yaşındaki Akgül, aktif sporu bırakmasa "en fazla Avrupa şampiyonluğu kazanan güreşçi" rekoruna kendisinin de ortak olup olamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, ben 2024'te oldum. Rıza orada talihsiz bir maç yaşadı. Orada ben 11 yaptım, Rıza'nın 12'ydi. Şu anda tabii güreşiyor olsaydım belki 13-13 olma durumu olabilirdi. Yüksek ihtimaldi. Çünkü ezeli rakibim Geno Petriashvili de milletvekili oldu, onun da oradan o rekabetten ayrılması şu anda Avrupa Şampiyonası'nda herkesi şampiyon adayı haline getirdi ki Hakan şampiyonluğu kaçırdı. Eğer güreşiyor olsaydık büyük ihtimalle iki altınımız daha vardı diyebilirim. Aslında bu anlamda çok mütevazı da olmak istemiyorum. Camiamızın, bizleri sevenlerin, yaptığımız fedakarlığı görmeleri noktasında bu çok değerli. Bunu görmelerini özellikle söylüyorum çünkü inanın şampiyonluğun hiçbir şeyle ölçülemeyecek bir değeri var. Şimdi Rıza, Avrupa şampiyonu oldu, onun yaşadığı o duyguyu Rıza'ya ne verirseniz verin hiçbir duygu onu karşılayamaz, besleyemez. Evet, şu anda çok büyük bir görevdeyiz, büyük bir camianın başındayız ama kazanılan şampiyonlukta yaşadığınız o duygu, o maneviyat... Maç öncesi ömrünüzden ömür götürüyor ama müsabaka sonrası da ömrünüze ömür koyuyor. Niye? Ülkenize geliyorsunuz, insanların gösterdiği ilgi, alaka... Diyorsunuz ki 'Ben bir daha şampiyon olayım.' Şampiyonalara gittiğimde o finalleri görünce 'Acaba erken mi oldu?' dediğim oluyor ama ben memnunum. Benim nasibim oymuş, benim nasibim oraya kadarmış."

"Lopez'in 41 yaşında başardığını Rıza da başarabilir"

Rıza'nın çok istediği olimpiyat altın madalyasına Los Angeles 2028'de ulaşacağına inandığını söyleyen Akgül, "Onu güreşmesi noktasında çok motive ediyoruz. Mijain Lopez 41 yaşında olimpiyat şampiyonu oldu. Rıza da eğer iyi hazırlanırsa, gerçekten her şeyi dört dörtlük yaparsa olimpiyat şampiyonu neden olmasın? Zaten 1-2 böyle tam Rıza emsali rakibimiz var. Bunların hepsi zaten bize düşmeyecek. Dünyanın savaş durumları var, ne olacağı belli olmuyor. O yüzden inanacağız, sonuna kadar biz bu yolda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akgül, geçen yıl ilk kez Sivas'ta düzenlenen, 2026'da da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak Büyük Güreş Festivali'ni çok önemsediğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Burada amacımız sadece Türkiye Şampiyonası yapmak değil. Geçen sene Sivas'ta bir fitil ateşledik, altyapının fitilini ateşledik. Bir heyecana, değişikliğe ihtiyaç vardı. Şimdi önceden minikler kategorisi 11-13 yaşken biz bunu bütün yaş kategorilerine ayırdık. Her yaşı kendi içinde Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş Türkiye Şampiyonası'nı aynı yerde yapıyoruz. Aynı yerde yapma amacımız da şu: Bir kültür kaynaşması olsun istiyoruz. Yani Iğdır'daki, Hakkari'deki çocuğumuzla İzmirli, Kırklareli'ndeki, Tekirdağ'daki kaynaşsın istiyoruz ve güreşte bir ambiyans oluşsun istiyoruz. Şimdi Amerika'da kolej güreşleri yapılıyor, 30-40 bin seyirci geliyor. Biz aslında cesaret edilemeyecek bir alana ciddi bir yatırım yaptık. Bu alan nedir? Sporcu havuzundan bahsetmiyorum. Seyirci kültürü, güreş kitlesi yaratma alanı. Bunu da nasıl başarabiliriz? Alttan gelen o çocukların aileleriyle başarabiliriz. Amacımız orada bir güreş şöleni yaratmak. Burada aileler çocuğuyla beraber gelip güreşi izlerse güreşin kuralını öğrenir. Şimdi herhangi bir insanı tribüne getirdiğimizde keyif aldırmamız çok zor ama çocuğuyla beraber o kuralların içine girdiği anda güreşten keyif alır. ve buradan 2028 değil ama 2032 ve 2036 -İstanbul olursa- o kadroların hepsi, bu fitilini ateşlediğimiz minderlerden çıkacak inşallah."

Röportajın ardından Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'e Anadolu Ajansı tarafından geçen yıla damga vuran gelişmelerin kronolojik bir çerçevede ele alındığı "Yıllık 2025"i hediye etti.

