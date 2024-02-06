Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası öncesi rekor kırmak için yola çıkıyor

Grekoromen stilde Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası öncesi yaptığı açıklamada, 12. kez Avrupa şampiyonu olarak rekoru egale ettiğini söyleyerek, "Rekor kırmak için yola çıkacağım" dedi.

Avrupa Güreş Şampiyonası 12-18 Şubat tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek. Şampiyona öncesi Grekoromen stil 130 kiloda mücadele edecek Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Yeni bir şampiyonluk için hazırlıkların bitme aşamasına gediğini söyleyerek sözlerine başlayan Kayaalp, "Tabii ki bu şampiyona benim için daha önemli. Çünkü rekoru egale etmiştik, şimdi rekoru kırmak için yola çıkacağım. İnşallah nasip olur. 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak, bütün sıkletlerde 13. kez Avrupa şampiyonu olmak çok isterim. Bunun içinde gereken bütün çalışmayı ve çabayı gösterdiğimi düşünüyorum. Tabii bu durumun ağırlığı, beni hiçbir zaman strese sokmayacak. Profesyonel sporcuyuz, çıkacağız her zaman yaptığımız gibi mücadele edip, gücümüzü en iyi şekilde kullanıp tek tek rakiplerimizi yenerek o şampiyonluğu elde ettikten sonra o rekor da kırılmış olacak. Bu düşüncelerle Avrupa şampiyonasına gidiyorum. Benim için şampiyonaya sakatsız katılmak önemli, mindere çıktığımızda o gücü yansıtabilen bir sporcuyum. Zaten onun sayesinde hep bu başarıları kazandım. Oraya gelince bir ilham geliyor, farklı bir güç geliyor. Savaşma isteği geliyor diyebilirim. Aynı istek, aynı arzuyla inşallah mindere çıkıp rakiplerimizi dize getirmesini bileceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ekipteki sporcuların hepsine inanıyorum ve güveniyorum"

Avrupa şampiyonasında ekipte farklı sporcuların olmasıyla ilgili düşünceleri sorulması üzerine ise, Milli güreşçi, "Aslında takım olarak aynıyız. Sadece bir sıklette oynamalar oluyor. Genç bir kardeşimiz 82 kiloda Avrupa şampiyonasına geliyor. Dünya şampiyonasına göre 96 kiloda bir değişiklik var. Diğerleri aynı zaten. Takıma 2-3 yılda devamlı giren sporcular. Bu takımla 2 yılda büyük işler başardık. İnşallah bu sene de aynı başarıyı gösteririz. Zaten hepsi tecrübeli, çalışmayı seven, savaşmayı seven arkadaşlarımız. Hepsine de inanıyorum ve güveniyorum. Tabii onlara da abilik yapabilmek, ilham olabilmek daha güzel. Benim ilk gün maçım var. İlk gün olması da bu yönden daha iyi. İnşallah bizler gücümüzü orada gösteririz. Kardeşlerimize de feyz vermiş oluruz. Onlara örnek oluruz yaptığımız mücadelelerle, onlarda aynı başarıları inşallah elde ederler. Hepsi tecrübeli ve madalyalı sporcular. Bundan sonra önemli olan kota maçları var. Zaten 4 sıkletimiz var. O 4 sıklette de kota alıp, hedefimiz olimpiyata takım halinde gitmek" şeklinde konuştu.

"Kendimi iyi hissedeyim, güçlü olayım zaten onları yenebileceğimden Allah'a şükür eminim"

Avrupa şampiyonasında karşılaşacağı rakipleriyle ilgili hazırlık sürecinden bahseden Rıza Kayaalp, "Olimpiyata katılacak bütün sporcular, Avrupa şampiyonasına da geliyor. Çünkü Avrupa şampiyonasının her zaman bir önemi vardır. Kota maçlarıyla arasında biraz farkı olunca, burayı hem maç yapmak için kullanacaklar hem de tabii ki Avrupa Şampiyonu olabilmek için kullanacaklar. Avrupa'dan olimpiyat vizesini sadece ben aldım diye biliyorum. Diğer rakiplerim hep Avrupa dışında kota aldılar. Bundan 1,5 ay sonra düzenlenecek Bakü'deki vize maçlarına katılacaklar. Orada kimlerin alıp, kimlerin alamayacağı belli olacak. Final yapanlar ve dünyada ilk 3'e girenler alacaklar. Burada kimin alıp, alamadığı benim için önemli değil. Yeter ki ben kendimi iyi hissedeyim. Kendimi iyi hissedersem zaten daha önce yendiğim rakipler bunlar. Ben kendimi iyi hissedeyim, güçlü olayım zaten onları yenebileceğimden Allah'a şükür eminim" diye konuştu.

"Lopez'in katılıp, katılmayacağının benim için önemi yok"

Kübalı grekoromen güreşçi Lopez Nunez'in şampiyonaya katılıp katılmayacağıyla ilgili ise, "Lopez'in katılıp, katılmayacağının benim için önemi yok. Sonuçta herkesi yenip, şampiyon olacağız. Artık bende 130 kiloyum. Gücüm kuvvetimde çok iyi Allah'a şükür. Son Dünya şampiyonasında bir hatam vardı. Fizik olarak bir hata değil. Yanlış yaptığım bir şey vardı. Ayakkabı seçimimde bir yanlış vardı. Yapılmaması gereken bir şey ama derler ya basireti bağlandı diye. Ama öyle olması lazımmış, onu öyle yaşamamız lazımmış" diye sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL