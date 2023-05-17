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Suçlama çok ağır! F.Bahçe'nin efsanesinden olay Messi iddiası: Kupayı almasını istediler

Spor Haberleri

Uruguay Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin efsanesi Diego Lugano, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'e hakemler yoluyla yardım edildiği iddiasında bulundu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin için Fenerbahçe'nin Uruguaylı efsanesi Diego Lugano tarafından çok konuşulacak bir ortaya atıldı.

"HAKEMLER YARDIM ETTİ"

Radio Carve'ye konuşan Lugano, "Messi ve arkadaşlarına verilen 5 penaltının 4'ü penaltı değildi. Hakemler çok fazla destek sağladı" ifadelerini kullandı.

Resmen şike iması! F.Bahçe'nin efsanesi Lugano'dan bomba Messi iddiası: Yardım edildi

"FUTBOLDA BÖYLE KURALLARA YER YOK"

FIFA'nın oyun kurallarına müdahale etmesinden rahatsız olduğunu belirten Uruguaylı eski futbolcu, "Kuralları oyundan hiçbir şey anlamayan insanlar getiriyor. Arkanı dönüyorsun, top parmağına dokunuyor ve penaltı çalınıyor. Bu kararları hiç futbol oynamayan kişiler veriyor. FIFA'nın büyük hatalar yapıyor" dedi.

Resmen şike iması! F.Bahçe'nin efsanesi Lugano'dan bomba Messi iddiası: Yardım edildi

Resmen şike iması! F.Bahçe'nin efsanesi Lugano'dan bomba Messi iddiası: Yardım edildi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Diego Lugano Lionel Messi Fenerbahçe Spor Haberler

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