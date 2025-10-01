Resmen çıldırdılar! Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk futbolcuya kesildi

Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki beklenmedik zaferi sonrası İngiliz taraftarların öfkesi 125 milyon euroluk transfer Florian Wirtz'e yöneldi. Henüz gol ya da asist katkısı yapamayan Alman futbolcu, sosyal medyada ağır eleştirilerin hedefi oldu.

LIVERPOOL'DA HEDEF: WIRTZ

Mağlubiyetin ardından Liverpool taraftarlarının öfkesi, 125 milyon euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'den transfer edilen Florian Wirtz üzerinde toplandı. Takımın resmi sosyal medya hesaplarındaki paylaşımın altına yüzlerce yorum yapan taraftarlar, Alman yıldızı sert ifadelerle eleştirdi.

TEPKİLER SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

22 yaşındaki Wirtz'in özellikle Galatasaray karşısında beklentilerin çok altında kaldığını belirten taraftarlar, yıldız futbolcuyu adeta linç etti. Sosyal medyada "Böyle oyuncuya bu para verilmezdi" ve "Takımı sırtlaması gerekirken yokları oynadı" gibi yorumlar dikkat çekti.

SKOR KATKISI YOK

Liverpool kariyerine büyük umutlarla başlayan Wirtz, bugüne kadar Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği toplam 8 maçta ne gol ne de asist üretebildi. Bu istatistik, taraftarların eleştirilerini daha da sertleştirdi.