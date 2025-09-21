Rasim Ozan Kütahyalı evlendi! İşte ilk görüntüler

Ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'dan sürpriz bir haber geldi.

BİR KEZ DAHA NİKAH MASASINA OTURDU

Ekim 2023'te gazeteci Nagehan Alçı ile olan evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Kütahyalı, bir kez daha nikah masasına oturdu.

Kütahyalı, bir süredir birlikte olduğu pilates antrenörü Pınar Ayaz ile dünyaevine girdi.

SADECE YAKINLARI KATILDI

Çiftin düzenlediği sade nikah törenine sadece aile bireyleri ve yakın arkadaşları katıldı.

Pınar Ayaz'ın nikah şahitliğini Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok üstlendi.