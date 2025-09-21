Rasim Ozan Kütahyalı evlendi! İşte ilk görüntüler
Ekim 2023'te gazeteci Nagehan Alçı ile olan evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, sürpriz bir şekilde bir kez daha nikah masasına oturdu. Kütahyalı, bir süredir birlikte olduğu pilates antrenörü Pınar Ayaz ile dünyaevine girdi. Çiftin sade nikah törenine sadece aile bireyleri ve yakın arkadaşları katıldı.
BİR KEZ DAHA NİKAH MASASINA OTURDU
SADECE YAKINLARI KATILDI
Çiftin düzenlediği sade nikah törenine sadece aile bireyleri ve yakın arkadaşları katıldı.
Pınar Ayaz'ın nikah şahitliğini Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok üstlendi.