Rasim Ozan Kütahyalı evlendi! İşte ilk görüntüler

Güncelleme:
Ekim 2023'te gazeteci Nagehan Alçı ile olan evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, sürpriz bir şekilde bir kez daha nikah masasına oturdu. Kütahyalı, bir süredir birlikte olduğu pilates antrenörü Pınar Ayaz ile dünyaevine girdi. Çiftin sade nikah törenine sadece aile bireyleri ve yakın arkadaşları katıldı.

Ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'dan sürpriz bir haber geldi.

BİR KEZ DAHA NİKAH MASASINA OTURDU

Ekim 2023'te gazeteci Nagehan Alçı ile olan evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Kütahyalı, bir kez daha nikah masasına oturdu.

Kütahyalı, bir süredir birlikte olduğu pilates antrenörü Pınar Ayaz ile dünyaevine girdi.

SADECE YAKINLARI KATILDI

Çiftin düzenlediği sade nikah törenine sadece aile bireyleri ve yakın arkadaşları katıldı.

Pınar Ayaz'ın nikah şahitliğini Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok üstlendi.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAli Yeğin:

omurgasız bir adamla normal bir insan evlenir mi

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuruncu Turuncu:

Para ve güç için, buna mide nasıl dayanır arkadaş..

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

daha çok oturur bu

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Yorumlarda herkesin içinden gelen aynı kısaca bla bla bla

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
