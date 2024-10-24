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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde NK Celje'ye 5-1 mağlup oldu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde NK Celje'ye 5-1 mağlup oldu
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UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya temsilcisi NK Celje'ye konuk olan RAMS Başakşehir, rakibine 5-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertli takımın henüz puanı bulunmuyor. Öte yandan temsilcimizde teknik direktör Çağdaş Atan, hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, ikinci hafta karşılaşmasında Slovenya'nın Celje takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli takım, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.

İLK YARIDAN 3-0 OLDU

Ev sahibi takım, karşılaşmanın başında golü buldu ve 5. dakikada Tamar Svetlin ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada Ivan Brnic, 34. dakikada Svit Seşlar ile peş peşe filelerimizi havalandıran Celje, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde NK Celje'ye 5-1 mağlup oldu

TEK GOL PELKAS'TAN

Slovenya temsilcisi, gollerine ikinci yarıda da devam etti. Celje, 51. dakikada Armandas Kucys ile skoru 4-0'a getirdi. RAMS Başakşehir, 75. dakikada Dimitris Pelkas ile bulduğu golle farkı 3'e indirdi. Ev sahibi takımın golcüsü Kucys, bu golden yalnız 2 dakikada sonra tekrar sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının ise 5. golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf Celje takım oldu.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde NK Celje'ye 5-1 mağlup oldu

ÇAĞDAŞ ATAN ATILDI

Temsilcimizde teknik direktör Çağdaş Atan, skorun 5-1'e geldiği golün ardından karşılaşmanın Ukraynalı hakemi Derevinskyi'ye yaptığı itirazlardan nedeniyle kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde NK Celje'ye 5-1 mağlup oldu

BAŞAKŞEHİR'İN PUANI YOK

Bu sonuçla birlikte henüz puanla tanışamayan RAMS Başakşehir, 0 puanda kaldı. Turuncu-lacivertli takım, ilk hafta karşılaşmasında ise Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e sahasında 2-1 mağlup olmuştu. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, bir sonraki maçta Kopenhag deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Çağdaş Atan Başakşehir Konferans Slovenya

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