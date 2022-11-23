Alman yıldızın ibretlik sonu! Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın

Japonya'nın Almanya'yı 2-1 mağlup ettiği maça Antonio Rüdiger'in yaptığı hareket damga vurdu. 63. dakikada Asano'nun yanından dalga geçerek koşan Rüdiger, 20 dakika içinde yıkımı yaşadı. Asano, attığı galibiyet golüyle Almanya ve Rüdiger'i hüsrana uğrattı. Futbolseverler Rüdiger'i tiye alan paylaşımlar yaptı.