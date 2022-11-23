Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alman yıldızın ibretlik sonu! Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın

Spor Haberleri

Japonya'nın Almanya'yı 2-1 mağlup ettiği maça Antonio Rüdiger'in yaptığı hareket damga vurdu. 63. dakikada Asano'nun yanından dalga geçerek koşan Rüdiger, 20 dakika içinde yıkımı yaşadı. Asano, attığı galibiyet golüyle Almanya ve Rüdiger'i hüsrana uğrattı. Futbolseverler Rüdiger'i tiye alan paylaşımlar yaptı.

2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i mağlup etmesinin ardından Japonya da Almanya'yı devirdi.

GERİ DÖNÜŞ

İlk yarıda 33. dakikada İlkay Gündoğan penaltıdan Almanya'yı öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise senaryo değişti.

Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu

RÜDİGER DAĞILDI

63. dakikada Japon futbolcu Asano'yu alay edercesine geçen Rüdiger, 20 dakika sonra hayatının şokunu yaşadı. 75'te Doan, Japonya'ya eşitliği getirdi. 83'te Rüdiger'in dalga geçtiği Asano ise galibiyet golünü getirdi. Rüdiger'in yaşadığı yıkım sosyal medyada alay konusu oldu.

Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu

Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu

Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu

Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu

Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu

Rakiple öyle dalga geçersen böyle yıkılırsın! Alman yıldız ibretlik sonu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Almanya Milli Futbol Takımı Katar Spor Haberler

title