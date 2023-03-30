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Rakip taraftarlar maça alınmayacak! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi tartışma yaratacak karar

Spor Haberleri

Türkiye pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine kilitlenirken, İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının tribüne alınmayacağı ifade edildi.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Karşılaşmanın biletleri bugün 14.00 itibariyle satışa sunuldu ancak deplasman tribünü biletleri satışa çıkmadı. İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar göre Beşiktaş taraftarları tribüne alınmayacak.

Rakip taraftarlar maça alınmayacak! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi tartışma yaratacak karar

Beşiktaş ile 2 Nisan Pazar günü Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağımız karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde;

-İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.

-Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.

-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.

-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.

-Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.

-Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.

2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam.

Rakip taraftarlar maça alınmayacak! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi tartışma yaratacak karar

  • Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL
  • Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL
  • Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL

Rakip taraftarlar maça alınmayacak! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi tartışma yaratacak karar

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Halil Umut Meler Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Eclipse Moon34:

Tff ye inat Fenerbahçe ve Beşiktaş seyircisi omuz omuzda otursun

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Turgay Soyler:

HANİ NE OLDU KAYSERİ MAÇINA FENERLİLER ALINMAYINCA ALİ BEY BAS BAS BAĞIRIYORDU. FENERE GELİNCE SESİ ÇIKMIYOR.

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Murat Vural:

Binlerce lira para verip de o maça girecek enayi varmı ki !!!

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