PSG, Toulouse'u mağlup ederek Fransa Süper Kupa'sının sahibi oldu
Ligue 1 şampiyonu PSG ile Fransa Kupası şampiyonu Toulouse arasında oynanan Süper Kupa maçını PSG 2-0 kazanarak kupaya uzandı.
Fransa Süper Kupa'nın sahibi, Toulouse'u 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain ( Psg ) oldu.
Ligue 1 şampiyonu PSG ile Fransa Kupası şampiyonu Toulouse, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan maçı 3. dakikada Lee Kang-in ve 44. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 kazanan PSG, kupaya uzandı.
PSG böylece, Fransa Süper Kupa'yı 12. kez müzesine götürdü.