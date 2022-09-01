PSG, Toulouse deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı Spor Haberleri Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse'u 3-0 mağlup etti. Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasında Paris Saint-Germain ( Psg ), deplasmanda Toulouse'u 3-0 mağlup etti. Toulouse Stadı'nda oynanan mücadelede PSG'nin gollerini, 37. dakikada Neymar, 50. dakikada Kylian Mbappe ve 90. dakikada Juan Bernat attı. Ligue 1'de 13 puana ulaşan PSG, liderliğini korudu. Toulouse ise 5 puanda kaldı. Günün diğer bir maçında ise Nice, Lille deplasmanında 2-1 galip geldi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'in golünde asisti yapan isim oldu. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Paris Saint Germain Futbol Fransa PSG Spor Haberler

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