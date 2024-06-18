Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi

A Milli Takımımızın da yer aldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz ile Çekya karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1 Portekiz kazandı.

İLK GOL ÇEKYA'DAN

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken Çekya, müsabakanın 62. dakikasında Lukas Provod'un attığı golle 1-0 öne geçti.

PORTEKİZ'İN YANITI GECİKMEDİ

Portekiz, bu golden saddece 7 dakika sonra skora dengeyi getirdi. Ronaldolu Portekiz'e beraberliği getiren golü 69. dakikada Çekyalı futbolcu Robin Hranac kaydetti.

GALİBİYET GOLÜ UZATMALARDA GELDİ

87. dakikada bir golü ofsayta takılan Ronaldolu Portekiz, Francisco Conceiçao'nun 90+2. dakikada attığı golle skoru lehine çevirmeyi başardı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İLK MAÇLARIN ARDINDAN F GRUBU PUAN DURUMU

1- Türkiye: 3 puan/+2 averaj

2- Portekiz: 3 puan/1 averaj

3- Çekya: 0 puan/-1 averaj

4- Gürcistan: 0 puan/-2 averaj

F GRUBUNDA İKİNCİ MAÇLAR

A Millî Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da grubun iddialı takımlarından Portekiz ile BVB Dortmund Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Gürcistan ile Çekya ise aynı gün saat 16.00'da Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.