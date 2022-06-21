Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 24 Haziran-1 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu belirlendi. Plaj Futbolu Milli Takımı'nın 24 Haziran- 1 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ozan Yılmaz yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Mehmet Aşlamacı, Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), Mahmut Arıkan (Alanya Belediyespor) Savunma: Yasin Bağcı, Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Volkan Yeşilırmak, Recep Demir, Enes İşcan, Özcan Kocaman, Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow), Sinan Üzen (Van Erciş Belediyespor) Hücum: Ege Alkan (Manavgatspor), Ömer Behiç Benlidayı, Barış Terzioğlu, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı) AA / Ercan Çakar - Spor İstanbul 1 Temmuz Spor Haberler

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