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Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas Serisinin Programı Belli Oldu

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas serisinin programı belli oldu. İlk karşılaşma 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka- Galatasaray Ekmas serisinin programı belli oldu.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, iki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ilk karşılaşması 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, ikinci müsabaka ise 17 Mayıs Cuma aynı saatte Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Gerekirse üçüncü ve son karşılaşmada iki ekip 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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