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Pınar Karşıyaka eksik gitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Pınar Karşıyaka eksik gitti

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın Play-Off ilk maçında Anadolu Efes'e konuk olacak Pınar Karşıyaka, zorlu deplasmana önemli eksiklerle çıkacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın Play-Off ilk maçında Anadolu Efes'e konuk olacak Pınar Karşıyaka, zorlu deplasmana önemli eksiklerle çıkacak. Blackmon'un daha önce sezonu kapattığı yeşil-kırmızılılarda Burak Can Yıldızlı ve Berkan Durmaz da forma giyemeyecek. Ligdeki son Darüşşafaka maçında sakatlanan Burak Can, sağ omzundaki bağ yaralanması nedeniyle sezonu kapattı. Daha önce Büyükçekmece mücadelesinde sağ ayak bileğinde bağ yaralanması ve kemik iliği ödemi meydana gelen Berkan da Play-Off serisinde olmayacak. Karşıyaka'da ameliyet geçirip kasım ayından beri parkelere dönemeyen Semih Erden'in de kadroda yer alacak olmasına rağmen forma giymesi beklenmiyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Play Off, Spor, Haberler

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