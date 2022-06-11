Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca 3 yıl daha takımın başında yer alacak - Haberler

Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca 3 yıl daha takımın başında yer alacak Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, erkek basketbol takımı başantrenörleri Ufuk Sarıca'nın 3 yıl daha takımın başında yer alacağını bildirdi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, erkek basketbol takımı başantrenörleri Ufuk Sarıca'nın 3 yıl daha takımın başında yer alacağını bildirdi. Büyükkarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Aksini iddia edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle." ifadelerini kullandı. AA / Ali Korkmaz - Spor Spor Haberler

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