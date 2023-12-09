Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen 40. Kocaeli Rallisi, 59 otomobil ve 118 sporcuyla gerçekleştiriliyor. Yağışın etkisiyle çamur olan parkurda yapılan yarış, Sekapark Kocaeli Kongre Merkezi'nde sona erecek.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 40. Kocaeli Rallisi devam ediyor

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 40. Kocaeli Rallisi sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda 59 otomobil ve 118 sporcu, bugün ve yarın toplam uzunluğu 113,54 kilometre olan 9 toprak özel etapta yarışacak.

Sporcular, sabah saatlerinde bölgede etkili olan yağışın etkisiyle çamur olan parkurda kıyasıya mücadele ediyor.

Ralli merkezi ve servis alanı olarak Sekapark Kocaeli Kongre Merkezi'nin kullanılacağı organizasyon, yarın Kocaeli Kent Meydanı'nda sona erecek.