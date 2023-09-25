Petrol Ofisi, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımının Sponsorluğunu Sürdürüyor

Enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe kadın futbol takımının isim ve forma göğüs sponsorluğunu sürdürüyor.

Petrol Ofisi'nin Türk kadın futbolunun en önemli kulüplerinden Fenerbahçe ile yaptığı isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması, 2023-2024 sezonunda da devam ediyor. 27 Ağustos'ta başlayan Kadın Futbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda da kulüp, Fenerbahçe Petrol Ofisi ismi ile sahada mücadele ediyor. Şirket, Fenerbahçe ile sürdürdüğü sponsorluk anlaşmasıyla Türkiye'de kadın futbolunun bilinirliğinin artmasını, bu sayede yeni kadın sporcuların da yetişebileceği bir alan oluşturmaya katkı sunmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Petrol Ofisi Grubu CMO'su Sinan Seha Türkseven, "Kadınların sosyoekonomik hayata katılımının sınırlı olduğu toplumların ilerleyemeyeceği bilinciyle kadınların güçlenmesine katkı sunacak alanlara yönelik yatırımlar yapmaya önem veriyoruz. Özellikle kadın sporcularımızın arka arkaya elde ettiği başarılarla gururlandığımız bu dönemde, kadın futbolunun gelişiminin hem toplumsal hem sportif anlamda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımının isim ve forma göğüs sponsoru olmaya, kadın futbolcularımızın sahadaki başarılarını desteklemeye devam ediyoruz. 2023 Kadınlar Dünya Kupası, kadın futbolunun tüm dünyada yükselişini kanıtlamışken Petrol Ofisi olarak biz de Türkiye'de bu alanda var olan farkındalığı artırmak için daha kapsamlı ve daha büyük işlere imza atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Fenerbahçe Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ise açıklamasında şunları söyledi: "Dünyanın en büyük spor kulüplerinden Fenerbahçemizin, Türkiye'de sektörün önde gelen firması Petrol Ofisi ile geçen sezon yapmış olduğu sponsorluk anlaşmasının bu sezon da devam etmesi bizim için çok kıymetli. Petrol Ofisi ailesine desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu sezon Kadın Futbol Takımımızın üçüncü sezonu. Takımımız ilk sezonunda 104 gol atmış, rekor kırmış, Play Off yarı finali oynamıştır. Geçtiğimiz sezon ise çok başarılı bir sezon geçirmiş ve final oynamıştır. Bu sene yaptığımız takviyelerle, kazandığımız deneyimlerle, yeni Teknik Direktörümüz Gökhan Bozkaya ve ekibiyle çok daha güçlü ve oturmuş bir takım olarak sezona başlıyoruz. Fenerbahçe Petrol Ofisi olarak sezonu kupayla tamamlayacağımıza dair inancımız tam. Takımımız 2023-2024 sezonunda da mücadelesiyle tüm kadınlara ve kız çocuklarına ilham olmaya ve camiamızın gururu olmaya devam edecektir. Teknik Direktörümüz Gökhan Bozkaya yönetimindeki takımımıza yürekten inanıyor; sponsorumuz, ailemizin üyesi Petrol Ofisi'nin desteğiyle sezon sonu şampiyonluklar kutlamayı diliyorum. İş birliğimiz hem kulübümüz ve camiamız hem de sponsorumuz için hayırlı uğurlu olsun." - İSTANBUL