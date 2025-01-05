Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleşti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Lider Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 2-1 yendiği maçta penaltı pozisyonları başta olmak üzere birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. beIN Trio ekibi, hakem kararlarının tartışıldığı o pozisyonları değerlendirdi.

8. dakikada Galatasaray lehine penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban : Ellerin kolların illegal kullanımı diye UEFA'nın kural kitabında bir paragraf var. Kaan yüksekten ona gelen topa sıçradı, elleri olması gerektiği gibi yukarıyı gösterdi. Göztepeli oyuncu ilk etapta doğru sıçradı ama top daha Kaan'a yakın gittiği için ona doğru sıçradı. Kaan, yüzüne doğru aldığı darbeden dolayı sakındı. Yandan gelen Göztepeli, Kaan'ı bozduktan sonra kafa vurdu. Çok açık, net bir ihlal ve penaltı.

Bülent Yıldırım : İki tane şey var burada; objektif olarak oyun kuralları ortada, UEFA'nın verdiği kılavuz ortada. Bunu hakem sahanın neresinde görürse görsün faul diyecek. Djalma'nın müdahalesi dikkatli değildi, eli rakibin yüzünü buldu. Önce Kaan'ı ekarte etti, avantaj elde edip topla oynadı. Penaltı ve sarı kart doğru.

Bahattin Duran: Penaltı ve sarı kart doğru.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Barış Alper Yılmaz'ın taç kararı sonrası hakeme yaptığı itiraza kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Hakemleri eleştiriyoruz ya faulü görmezsin, kırmızıyı görmezsin, penaltıyı görmezsin ama affedemeyeceğiniz ihlaller vardır. Bunlar sizin kariyerinizi sorgulanır hale getirir. Yardımcı hakeme gözlerin işaret edip 'görmedin mi' diyor. Hakem görmedi, görüş alanı dışında, değerlendiremedi, uzaktı deme şansımız yok. Ne yaptığını görüp yanına gidiyor, gözünün içine bakıyor. Sarı kartı göstermezseniz sorgulanırsınız. Faulü, sarı kartı, kırmızı kartı atlayabilir. Hakem bu ihlali görüp es geçemez. Sonraki dedikleri dudak okuyamadığımız için bir şey diyemiyoruz ama hakem de çok yakın yaşananlara.

Bülent Yıldırım: Topun tamamı çıkmadı. Yardımcı hakemin önünde engel yok. Topu izlerken buna niçin taç kaldırdı emin olmadan. Birinci kusurlu yardımcı hakem. Tamam o bir hata yaptı. Barış'ın yaptığı harekete bakar mısınız? Sorunu yardımcı hakem yarattı ama Barış Alper'in bu tavırlarını hakemin kabul etmesi mümkün değil. Mutlaka sarı kart çıkmalıydı, ne dediğinden müstesna, orası spekülasyona girer. Buranın sarı kartsız geçilmesi kabul edilemez.

Bahattin Duran: Burada topun iz düşümü çizgiye düşer, top yerde ve zeminde. Aynı fikirdeyim. Barış Alper mutlaka ve mutlaka sarı kart görmeliydi.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

54. dakikada Koray Günter'in top eline geldi mi, penaltı kararı verilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Top net şekilde göğse çarpıyor.

Deniz Çoban: Top, göğüs reklamındaki 'y' harfine çarpıyor. Elin doğal aksiyonunda, sürtse bile penaltı diyemeyiz.

Bahattin Duran: Top eline gelse zaten parmaklar oynar, el oynar. Devam kararı doğru.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Barış Alper Yılmaz'ın hakeme alkışlı tepkisine kart verilmeli miydi?

Deniz Çoban: Hakemin gözünün içine içine baka baka bu hareketi yaptı. İlk oldu orada kaçırdın. Buna nasıl sarı kart göstermezsin. Birinci sarı kart olur, ikinci sarı kart olur.

Bülent Yıldırım: Net şekilde hakeme dönük alkışlı protesto, başka bir hedef de söz konusu değil 'Bravo sana' diyor, net tartışmasız sarı kart. Bunun atlanması kabul edilebilir değil.

Bahattin Duran: Gerçekten bu sarı kartın atlanması kabul edilebilir değil. Bu her yerde sarı kart.

Galatasaray'ın Torreira ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptali doğru mu?

Deniz Çoban: Tam 5 dakika sürdü. Yarı otomatik ofsayt sistemi de seri karar veriyor. İnce bir farkla ofsayt. Abdülkerim vurduktan sonra top Osimhen'in göğsüne çarptı.

Bahattin Duran: Abdülkerim vurduktan sonra top net bir şekilde Osimhen'e çarptı.

Bülent Yıldırım: Ofsayt kararı doğru.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

84. dakikada Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonda Torreira elle oynadı mı, penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Torreira, kararlı kararsız kolunu çıkartacak önce, net şekilde elini genişletecek. Topa temas anında doğal mı değil mi tartışmasına sebep olacak. Bu pozisyon penaltı. Her ne kadar Torreira, kendini kısmış görünse bile kendini genişletti, genişletme anında yakalandı. Bu pozisyon penaltı.

Deniz Çoban: Torreira'nın kolu, doğal konumda değil. Doğalı aşağıda kalması, sakınıyorsa göğsünde kalması. Çok net kanıt var. Kol, vücudun dışında ve top geliyor. Vücudu genişletmiş.Torreira topa dirseğiyle vurup bir de yükseltti. Tartışmasız penaltı, VAR mutlaka müdahale etmeliydi.

Bahattin Duran: Kol açık geldi, kapattınız geldi tamam ama top dirseğine çarptı. Bu pozisyon penaltı. Torreira'nın sağ kolu doğal konumda değil. VAR müdahale etmeliydi, yeterli kanıtı vardı.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS