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Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleşti

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Maç sonrası BeIN Trio ekibi, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, mücadeleye damga vuran penaltı pozisyonuyla ilgili tek görüşte birleşti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Lider Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 2-1 yendiği maçta penaltı pozisyonları başta olmak üzere birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. beIN Trio ekibi, hakem kararlarının tartışıldığı o pozisyonları değerlendirdi.

  • 8. dakikada Galatasaray lehine penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban : Ellerin kolların illegal kullanımı diye UEFA'nın kural kitabında bir paragraf var. Kaan yüksekten ona gelen topa sıçradı, elleri olması gerektiği gibi yukarıyı gösterdi. Göztepeli oyuncu ilk etapta doğru sıçradı ama top daha Kaan'a yakın gittiği için ona doğru sıçradı. Kaan, yüzüne doğru aldığı darbeden dolayı sakındı. Yandan gelen Göztepeli, Kaan'ı bozduktan sonra kafa vurdu. Çok açık, net bir ihlal ve penaltı.

Bülent Yıldırım : İki tane şey var burada; objektif olarak oyun kuralları ortada, UEFA'nın verdiği kılavuz ortada. Bunu hakem sahanın neresinde görürse görsün faul diyecek. Djalma'nın müdahalesi dikkatli değildi, eli rakibin yüzünü buldu. Önce Kaan'ı ekarte etti, avantaj elde edip topla oynadı. Penaltı ve sarı kart doğru.

Bahattin Duran: Penaltı ve sarı kart doğru.

Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleştiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Bahattin Duran: Hakemleri eleştiriyoruz ya faulü görmezsin, kırmızıyı görmezsin, penaltıyı görmezsin ama affedemeyeceğiniz ihlaller vardır. Bunlar sizin kariyerinizi sorgulanır hale getirir. Yardımcı hakeme gözlerin işaret edip 'görmedin mi' diyor. Hakem görmedi, görüş alanı dışında, değerlendiremedi, uzaktı deme şansımız yok. Ne yaptığını görüp yanına gidiyor, gözünün içine bakıyor. Sarı kartı göstermezseniz sorgulanırsınız. Faulü, sarı kartı, kırmızı kartı atlayabilir. Hakem bu ihlali görüp es geçemez. Sonraki dedikleri dudak okuyamadığımız için bir şey diyemiyoruz ama hakem de çok yakın yaşananlara.

Bülent Yıldırım: Topun tamamı çıkmadı. Yardımcı hakemin önünde engel yok. Topu izlerken buna niçin taç kaldırdı emin olmadan. Birinci kusurlu yardımcı hakem. Tamam o bir hata yaptı. Barış'ın yaptığı harekete bakar mısınız? Sorunu yardımcı hakem yarattı ama Barış Alper'in bu tavırlarını hakemin kabul etmesi mümkün değil. Mutlaka sarı kart çıkmalıydı, ne dediğinden müstesna, orası spekülasyona girer. Buranın sarı kartsız geçilmesi kabul edilemez.

Bahattin Duran: Burada topun iz düşümü çizgiye düşer, top yerde ve zeminde. Aynı fikirdeyim. Barış Alper mutlaka ve mutlaka sarı kart görmeliydi.

Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleştiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

  • 54. dakikada Koray Günter'in top eline geldi mi, penaltı kararı verilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Top net şekilde göğse çarpıyor.

Deniz Çoban: Top, göğüs reklamındaki 'y' harfine çarpıyor. Elin doğal aksiyonunda, sürtse bile penaltı diyemeyiz.

Bahattin Duran: Top eline gelse zaten parmaklar oynar, el oynar. Devam kararı doğru.

Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleştiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

  • Barış Alper Yılmaz'ın hakeme alkışlı tepkisine kart verilmeli miydi?

Deniz Çoban: Hakemin gözünün içine içine baka baka bu hareketi yaptı. İlk oldu orada kaçırdın. Buna nasıl sarı kart göstermezsin. Birinci sarı kart olur, ikinci sarı kart olur.

Bülent Yıldırım: Net şekilde hakeme dönük alkışlı protesto, başka bir hedef de söz konusu değil 'Bravo sana' diyor, net tartışmasız sarı kart. Bunun atlanması kabul edilebilir değil.

Bahattin Duran: Gerçekten bu sarı kartın atlanması kabul edilebilir değil. Bu her yerde sarı kart.

  • Galatasaray'ın Torreira ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptali doğru mu?

Deniz Çoban: Tam 5 dakika sürdü. Yarı otomatik ofsayt sistemi de seri karar veriyor. İnce bir farkla ofsayt. Abdülkerim vurduktan sonra top Osimhen'in göğsüne çarptı.

Bahattin Duran: Abdülkerim vurduktan sonra top net bir şekilde Osimhen'e çarptı.

Bülent Yıldırım: Ofsayt kararı doğru.

Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleştiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

  • 84. dakikada Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonda Torreira elle oynadı mı, penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Torreira, kararlı kararsız kolunu çıkartacak önce, net şekilde elini genişletecek. Topa temas anında doğal mı değil mi tartışmasına sebep olacak. Bu pozisyon penaltı. Her ne kadar Torreira, kendini kısmış görünse bile kendini genişletti, genişletme anında yakalandı. Bu pozisyon penaltı.

Deniz Çoban: Torreira'nın kolu, doğal konumda değil. Doğalı aşağıda kalması, sakınıyorsa göğsünde kalması. Çok net kanıt var. Kol, vücudun dışında ve top geliyor. Vücudu genişletmiş.Torreira topa dirseğiyle vurup bir de yükseltti. Tartışmasız penaltı, VAR mutlaka müdahale etmeliydi.

Bahattin Duran: Kol açık geldi, kapattınız geldi tamam ama top dirseğine çarptı. Bu pozisyon penaltı. Torreira'nın sağ kolu doğal konumda değil. VAR müdahale etmeliydi, yeterli kanıtı vardı.

Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleştiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleşti
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

GS yın penaltısı verilmedi bir golde iptal edildi

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Haber YorumlarıMusti:

Tüm hakemler dediğiniz, görüntüleri vermeyen, manipüle eden ligtv nin Fener trol ordusu

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Haber YorumlarıValorant null:

Fenerio ekibi yine şaşırtmıyor

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Haber YorumlarıÖMER KELEŞ:

Bu yorumu yapanlarin fizik den bir haber olduklari belli. Göğüse çarpan top korayın önüne düşer korayın sağ tarafına doğru gitmez. Koray sol eliyle vurduğu icin top korayın sağına gidiyor. Onu da geç görüntüler herşeyi belli ediyor ama göremiyorlar yazık

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Haber Yorumlarısafir:

Koray Günter karşıdan gelen topa sol eliyle müdahele yapıyor ve top sağına doğru açılıyor. bülent deniz bahattin göğse çarpma diyor :) gözününüze gözlük eline sözlük

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Hep böyle şampiyonluklarla dolu şanlı GS tarihi :)))))

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Haber Yorumlarıemre null:

turk futbolunda yabanci hakem şart ya da varda şart cubku Türk hakemleri doğal olarak mutalak üç büyüklerden birinin taraftarıdır bu da maçlarda tuttuğu takım lehine ya da tutmadığı takım aleyhine karar verebilir taraftarlığı etkisinde kalabilir ki kalıyor da ayrıca tff resmi sitesinde elle çarpmanın hangi şekillerde penaltı olacağını olamayacağıni resimli olarak paylasmalidir mesela bu pozisyonda torirera ile o resimlerdeki görüntü karşılaştırılir penaltı mı değil mj belli olurdu

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Eğer bu pozsiyon GS-BJK-TS-FB li oyuncuya değiyorsa penaltı olmaz. Ana Anadolu kulüplerinde ise NET penaltı. Hala öğrenemediniz mi taraftar baskısı ile yorumları bile doğruyu söyleyemez durumda... Unutmayın 4 büyükler maça her zaman 1-0 önde başlar. maç boyunca eğer skor olarak gerideyse bütün gri pozisyonlar onlara lehine verilir.. Gerçekler acıdır

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Haber YorumlarıAhmet null:

Çoğu yorumcu Koray günterin eline çarpan topa penaltı dedi onları neden kaale alıp yazmadınız komik ve ezikce işler

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Haber Yorumlarıaysun:

Bu pozisyona dünyada penaltı vermeyecek 1 hakem yok, komedi.

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